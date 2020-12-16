Безопасность в онлайне: 10 правил, которые уберегут от мошенников
Чтобы не попасться на удочку злоумышленников, необходимо внимательно следить за своим поведением в сети
Многие считают, что от жизненных трудностей можно спрятаться в интернете и ищут поддержку среди незнакомцев в сети. Но и в онлайн-среде может подстерегать немало опасностей, в чем уже убедились персонажи сериала «Перші ластівки. Zалежні» (финальные серии — 17 декабря в 21:00 на Новом канале). Как создать безопасную онлайн-среду, рассказали эксперты образовательного проекта #stop_sexтинг.
«Перші ластівки. Zалежні» выйдут на стриминговом сервисе: где посмотреть сериал
- Когда создаете новую учетную запись в соцсетях и приложениях, используйте надежный пароль, который содержит маленькие и большие буквы, цифры и другие символы (подчеркивания, знак процента, точка и т.д.) Чем больше знаков, тем лучше. А еще ставьте разные пароли на разные аккаунты. Да, запомнить сложнее, но риск, что мошенники взломают все ваши странички сразу, минимальный.
- Старайтесь не распространять личные данные (полное имя, номер мобильного телефона, адрес, пароли от своих профилей) в интернете. Это касается и видеозвонков: следите за задним фоном во время общения (спрячьте дипломы с именем и фамилией, личные фото) и не указывайте геолокацию во время публикации фото в соцсетях.
- Установите антивирусную программу. Вирусы могут не только выводить технику из строя, но и воровать личные данные.
- Устанавливайте программы для видеосвязи с официальных сайтов разработчиков и следите за тем, чтобы они обновлялись. Так вы усиливаете безопасность приложений.
- Не переходите по ссылкам, присланным из неизвестных источников в личные сообщения, мессенджер или на почту.
- Не общайтесь в сети с теми, кого не знаете в реальной жизни. Особенно, если кто-то настойчиво просится в «друзья».
- Обращайтесь к родителям или учителям, если кто-то ведет себя агрессивно или неприемлемо в интернете. Если вы родитель, объясните ребенку, что он может к вам прийти и обсудить любую проблему.
- При публикации домашних заданий или заданий по учебе/работе в YouTube или на других ресурсах, выбирайте вариант «Доступно тем, у кого есть ссылка».
- Используйте «Правило билборда» — представьте, что то, что вы хотите опубликовать или отправить в сети, появляется на билборде рядом с вашей школой/работой. Если это вызывает негативные эмоции, этот материал не подходит для отправления или публикации.
- Помните, что после распространения фото или видео в интернете вы полностью теряете над ними контроль. Это значит, что кто угодно сможет использовать их в своих целях.
Смотрите финальные серии «Перших ластівок. Zалежні» уже в этот четверг, 17 декабря, в 21:00 на Новом канале!