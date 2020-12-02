Видеозвонки: какая опасность может подстерегать в сети?

С начала пандемии видеозвонки стали такой же обыденной и неотъемлемой частью жизни, как покупка продуктов и поход в душ. Но безопасен ли такой способ общения?

Вместо встреч с друзьями — Skype. Вместо рабочих совещаний, уроков и репетиторов — Zoom. В такие реалии 2020 год и пандемия коронавируса перенесли весь мир. Видеозвонки стали неотъемлемой частью жизни каждого, так как они дают очень много возможностей. Но в то же время это риски. Риски, которые грозят не только героям сериала «Перші ластівки. Zалежні» (его премьера состоится 14 декабря на Новом канале), но и каждому из нас.

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Наиболее распространенный риск — утечка личных данных, запись звонков и их публикация в открытом доступе. Как использовать видеозвонки безопасно и не стать жертвой мошенников, подсказали эксперты образовательного проекта #stop_sexтинг.

Установите надежные пароли. Не используйте в качестве пароля одно слово, добавляйте символы и цифры. Речь идет не только о паролях для входа в личный аккаунт. Если вы общаетесь в Zoom, защищайте встречу надежным паролем. Проверяйте настройки приватности. Отключайте возможность найти себя по номеру телефона в А еще обязательно выходите из профиля, если пользуетесь видеосвязью с общих компьютеров (например, в кабинете информатики в школе). Не общайтесь с незнакомцами. Установите в настройках запрет на входящие сообщения от незнакомцев и запрет на автоматическую загрузку файлов. В файлах или по ссылкам, которые вам отправят незнакомцы, могут быть вирусы. Если вам написали незнакомые люди, не отвечайте и блокируйте такие аккаунты. Следите за кадром и звуком. Перед тем, как присоединиться к видеозвонку, проверьте, чтобы на заднем плане не было предметов, которые бы выдавали личную информацию: сертификаты с именем и фамилией, семейные фото и прочее. Также обратите внимание на то, чтобы во время звонка ваши собеседники не слышали посторонних разговоров с теми, с кем вы находитесь дома. Регулярно обновляйте приложения для видеосвязи. Таким образом вы улучшаете систему безопасности. Следите за тем, что говорите. Помните: видеозвонки могут записываться. Поэтому все, что вы отправляете в чат или говорите на камеру, может оказаться в свободном доступе.

Смотрите «Перші ластівки. Zалежні» с 14 декабря в 21:00 на Новом канале! С понедельника по четверг канал будет показывать по две серии.