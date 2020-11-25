Тест: Насколько легко тебя обмануть в интернете?

Проверь себя и узнай, что делать, чтобы не стать жертвой кибербуллинга и секстинга

Представить жизнь современного человека без интернета практически невозможно. Хотя он помогает решить миллионы вопросов, в сети может подстерегать много опасностей. Об этом не понаслышке знают персонажи сериала «Перші ластівки. Zалежні», премьера которого состоится 14 декабря в 21:00 на Новом канале. А пока предлагаем проверить, легко ли тебя обмануть в интернете.

Этеншн! Известны даты выхода серий «Перші ластівки. Zалежні»

Как не дать обмануть себя в интернете: 6 рекомендаций от проекта #stop_sexтинг

Старайся не распространять личные данные (полное имя, номер мобильного телефона, адрес, пароли от своих профилей) в интернете. Установи антивирусную программу на устройство для блокировки рекламы и всплывающих окон. Не переходи по ссылкам, присланным из неизвестных источников в личное сообщение, в мессенджер или на почту. Не общайся с теми, кого не знаешь в реальной жизни. Особенно, если кто-то настойчиво набивается в «друзья». Используй Правило билборда — представь то, что ты хочешь опубликовать или передать, на билборде рядом с твоей школой. Если это вызывает негативные эмоции — материал не подходит для того, чтобы публиковать его в соцсетях. Помни: все, что есть в общем доступе, может быть использовано третьими лицами без твоего на это согласия.

Премьера «Перших ластівок. Zалежні» — 14 декабря в 21:00 на Новом канале!