Максиму Самчику — 23! Как актер «Первых ласточек» шел к успеху

В день рождения актера сериала Нового канала вспоминаем интересные факты из его биографии

В четверг, 27 июля, актеру Максиму Самчику, которого вы знаете по роли Феди в сериале «Первые ласточки» (Новый канал), исполнилось 23 года! Пока актер наслаждается праздником, предлагаем вспомнить, каким был его пусть к успеху в кино.

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Институт журналистики

О том, что Максим — талантливый парень, все знали с самого детства. Он занимался танцами, пел, играл на трубе. А вот определиться, кем хочет стать, долгое время не мог. Поэтому поступил в Киевский национальный университет им. Т. Г. Шевченко на факультет журналистики. Свою жизнь он мог связать со статьями и расследованиями, но вовремя понял, что это — не его история. Спустя всего два месяца после начала учебы Самчик бросил университет и начал искать себя в актерстве.

Мюзиклы

В 17 лет Максим оказался в балетной труппе Киевского театра мюзикла «Комильфо». Именно там он сыграл свою первую роль в мюзикле «Мерилин Монро», а еще танцевал в кавер-шоу «Майкл Джексон». Когда парень понял, что у него хорошо получается работать в этой сфере, поступил на актера драматического театра в Киевский национальный университет им. Карпенко-Карого.

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Дебют в полнометражном кино

В кино Максим дебютировал с успехом — ему досталась главная роль в фильме Марыси Никитюк «Когда падают деревья». Фильм попал в конкурсную программу престижного кинофестиваля Берлинале, а позже завоевал четыре премии, среди которых — награда на Индийском международном фестивале.

— Роль Шрама для меня — роль на сопротивление. Я абсолютная противоположность этого персонажа. Он резкий, замкнутый в себе, такой себе волк. Там были и сложные эротические сцены, но с партнершей Настей Пустовит мы нашли контакт, понимали и поддерживали друг друга. Поэтому фильм и получился хорошим, — размышляет актер.

Кстати, судьба опять свела его с Настей на съемочной площадке — они играют вместе в сериале Нового канала «Перші ластівки. Zалежні». Более того, они даже родились в один день!

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«Первые ласточки»

В 2019 году с Максимом случились «Первые ласточки». В сериале он сыграл Федора Макарова — парня с нетрадиционной ориентацией, который тяжело переживает смерть брата-близнеца и оказывается втянутым в смертельную игру Друга.

— До этого момента я не работал в сериалах. Огромная выработка, надо было делать все с первого-второго дубля. Сценарий читал шесть часов без остановки. Сюжет все время держал меня, хотелось узнать, что будет дальше, — вспоминает актер сериала Нового канала. — На съемках была масса эмоциональных моментов. Были и гомосексуальные сцены, которые получились весьма неплохо благодаря режиссерам.

«Первые ласточки» прогремели с ошеломительным успехом и увеличили армию поклонников актера. Уверены, они с нетерпением ждут выхода «Перші ластівки. Zалежні», в котором Самчику досталась совершенно новая роль.

А пока что поздравляем Максима с днем рождения и желаем ему продолжать расти в своей сфере и собирать в свою копилку успехов еще больше отличных проектов!