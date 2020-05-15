Главный bad boy «Первых ласточек» и «Новенької» рассказал, как стал актером

Максим Девизоров, актер сериалов «Первые ласточки» и «Новенька» (Новый канал) рассказал, с чего началась его актерская карьера

В обоих сериалах Макс сыграл «плохишей»: в «Ласточках» ему досталась роль Дена, который издевался над влюбленным в него Федей. А в «Новенькой» актер сыграл Влада – уличного хулигана с непростой судьбой. Но, несмотря на это, зрители искренне полюбили харизматичного юношу, и с нетерпением ждут его новых работ в проектах и заваливают Макса вопросами о карьере, личной жизни и учебе.

В рамках Insta-дня в аккаунте Нового канала, актер показал кусочек своей жизни: сделал парочку упражнений, приготовил со зрителями вафли, показал девушку и рассказал, как стал актером:

– Все началось в детстве! – вспоминал Макс. – У меня есть младший брат, и наша мама увидела в садике объявление, что ищут красивых детей для съемок в рекламах и разных телепередачах. Она созвонилась с агентством, мы приехали, записали визитки, и после этого нас пригласили сняться в рекламе сладостей. Я был так рад: это же мы сможем съесть огромное количество вафелек, печенек, шоколадных кексов и всего прочего. А нам за это еще и заплатят! Но когда съемочный день подошел к концу, мы уже были не рады, что нам все это пришлось слопать. J Вот после этого я понял, что мне вся эта движуха по душе. Самое интересное, что мой брат решил не заниматься этим! Душа у него к актерству не лежала. А я что? Давайте сниматься!

Очень хочется поскорее снова увидеть Макса на экранах, и поэтому мы с еще большим нетерпением ждём старта съемок второго сезона «Первых ласточек», а вдруг актер там таки появится?

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