Тая Щурук: «Не потерять себя в «Первых ласточках» мне помогло кольцо»

На съемках спецпроекта «Предметка» с Сергеем Никитюком актриса Таисия-Оксана Щурук, сыгравшая главную роль в «Первых ласточках» на Новом канале, рассказала, как ей удавалось не впускать в свою жизнь драму ее героини. Оказалось, что кольцо, которое в особенно напряженные моменты в сериале крутит Катя Счастливая, стало для актрисы той самой «зацепкой» из реальности.

– Нужно с самого начала четко понимать, когда ты находишься в состоянии персонажа, а когда – в своем личном, – делится актерским секретом Тая. – Важно четко определить какие-то триггеры, которые тебя «включают». Например, в «Первых ласточках» моя героиня Катя – достаточно сложная, и мне нужно было найти что-то, что будет во мне ее «включать». Я подсмотрела в сериале «Пробуждение» одну «фишку»: там герой различал реальности, в которые попадал, с помощью обручального кольца. Оно было на его пальце только в одной из параллелей. Я подумала: «Это очень крутая штука!», и на первой же репетиции попросила костюмеров дать мне кольцо. Надела его, начала крутить, и поняла – это ОНО! И весь сериал это украшение помогало мне «включиться» и сконцентрировать внимание. Очень важно находить такие «островки», за которые можно зацепиться.

Чтобы усилить эффект, Тая даже попросила сценариста и режиссера прописать кольцу особую «роль» в сериале:

– Я попросила простроить «арку» (историю – прим. ред.) кольца. И в начале «Первых ласточек» при первом появлении моей героини мы заявили украшение на ее руке, которое Катя крутит и сжимает, когда нервничает. Если бы она просто теребила руки – это выглядело бы не так круто! А кольцо придало этой сцене жуткости и какой-то магии. Тогда мы его заявили, и потом оно появлялось еще несколько раз, а в каких-то эмоциональных моментах было ярче, чем обычно. Во время съемок финала, когда были похороны (Макса – прим. ред.), я предложила: «А давайте я это кольцо сниму и положу в гроб, чтоб закрыть арку». И вот сцена: я стою возле открытого гроба Макса, снимаю кольцо и трусящейся рукой кладу прямо ему в руки… Я была очень довольна этой сценой! По сути, мелочь, секунда, которую, может, никто и не заметил… Но мне это украшение помогло «словить» моего персонажа и провести через всю историю «Первых ласточек». И если находить такие зацепки, когда ты играешь какую-то роль, это очень помогает! Самое главное, что ты потом с легкостью сможешь выйти из этого образа.

Еще больше историй Таисии Щурук о съемках «Первых ласточек», воспоминаний о «Киев днём и ночью», а также откровений о личной жизни актрисы – разводе в 20 лет, новом парне и угрозах бывшего мужа, смотрите в полном выпуске «Предметки» с Сергеем Никитюком.

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