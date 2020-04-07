Плейлист для хорошего настроения от Леры из «Первых ласточек»

Актриса Полина Носыхина, сыгравшая в сериале Нового канала «Первые ласточки», призывает всех не унывать, сидя дома. Девушка уверена, что хорошее настроение может обеспечить правильно подобранный плейлист с позитивной музыкой

Полина Носыхина, как и многие другие, сейчас на карантине. Она занимается спортом, общается с подписчиками, смотрит «Первых ласточек» на YouTube и слушает любимые треки!

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– Хоть в мире сейчас тяжелая обстановка, это не повод грустить, – говорит актриса. – Так что слушайте музыку, наслаждайтесь. Кстати, больше всего я люблю Maluma. Включаю его всегда, когда плохое настроение. Он поднимает его на сто процентов.

Также девушка является поклонницей творчества MONATIK.

– Его песни я начала слушать как раз во время съемок «Первых ласточек», – делится Лера. – В гримерке мы постоянно включали колонку и слушали много прикольной музыки. Даша, специалист по макияжу, как-то раз включила MONATIK, и я на него подсела. Раньше скептически относилась к нашим исполнителям, но песни Дмитрия Монатика полюбила. Он очень прикольный, всегда поднимает настроение. Но вообще, я больше люблю зарубежную музыку.

И вот небольшой список треков, которые наверняка поднимут вам настроение.

Sam Smith – How Do You Sleep Shawn Mendes&Camila Cabello – Senorita The Weeknd – Blinding Lights MONATIK – LOVE It ритм Maroon5 – Memories Maluma – El Perdedor Mikolas Joseph – Lie To Me

Кроме прослушивания классных треков в свободное время не забудьте пересмотреть сериал «Первые ласточки», который уже доступен на YouTube! Пока готовится к съемкам второй сезон, серии первого смотрите во вторник и четверг на YouTube-канале Нового канала. Запуск каждой серии – в 12:00.

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