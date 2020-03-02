Breaking news! «Первые ласточки» продлили на второй сезон

Спецпроект Нового канала, тронувший до глубины души многих украинцев, вернется на экраны с большими изменениями. Продолжение будет в совершенно новом формате, которого еще не было на украинском ТВ

«Первые ласточки» – мощная реалистичная история. Ее не было на самом деле, но она могла случиться с каждым. Здесь ярко показан подростковый возраст – один из самых сложных периодов в жизни человека. Чем живут современные подростки, чего они боятся, какую боль испытывают, что скрывают. Из-за жесткой травли в школе, непонимания со стороны взрослых, издевок сверстников кажется, будто суицид – это единственный выход. А родители не замечают те самые «первые ласточки», тревожные звоночки, которые предшествуют страшной трагедии. Именно об этом первый сезон «Первых ласточек».

«Первые ласточки»: альтернативный финал

После премьеры первой серии YouTube «взорвался» комментариями – количество откликов на увиденное зашкаливало. Зрителям не просто понравился сериал, они узнали в главных героях себя. Тысячи личных шокирующих историй, сотни звонков на национальную детскую горячую линию «Ла Страда» с просьбами о помощи, десятки материалов в СМИ – «Первые ласточки» достучались до многих.

После того как на Новом канале прошла восьмая, последняя серия проекта, в соцсетях и на встречах с актерами зрители постоянно спрашивают, будет ли продолжение. И оно будет! Ведь еще столько всего нужно сказать, глубже погрузиться в важные темы. Подробности о втором сезоне раскрыл шоураннер проекта Евгений Туник.

Это совершенно другая история, с другими персонажами и конфликтами.

– Зритель ждет продолжения сериала. И оно будет. Но не таким, как все привыкли видеть на нашем телевидении, – говорит Евгений. – Это совершенно другая история, с другими персонажами и конфликтами. Но, как и в первом сезоне, в основу сюжета будет заложена новая мощная социальная тема. При этом она не менее значима, чем та, что была в первом сезоне. Эта тема сейчас у всех на слуху, поэтому, я надеюсь, станет актуальной как для взрослых, так и для молодежи.

Туник объяснил, что такого формата в Украине еще не было. Ведь проект не просто продлевается на второй сезон, он полностью меняет тему. Меняется мир сериала. Как в некоторых зарубежных сериалах вроде «Американской истории ужасов», где сезоны построены по такому же принципу. Но аналогов пока нет ни в нашей стране, ни в странах ближнего зарубежья.

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– Если в первом сезоне «первые ласточки» – весточки того, что ребенок хочет совершить с собой что-то плохое, то во втором будут совершенно другие признаки современной социальной проблемы. Название, жанр, тема, стилистика, даже, возможно, актеры – все это сохранится, но получит новую историю.

Евгений признался, что ему бы хотелось по максимуму сохранить актерский состав первого сезона. Но окончательное решение будет принято после проб.

– Всех героев ждет полное перевоплощение в абсолютно новые роли, будут поставлены другие задачи. И только на пробах станет понятно, справятся ли ребята с ними, – объясняет Туник. – В противном случае мы наберем новых актеров, которые будут больше соответствовать прописанным ролям.

Первый и второй сезоны связаны только одной темой – персоной Друга.

По словам Туника, первый и второй сезоны связаны только одной темой – персоной Друга.

– Решение это довольно рискованное, ведь понимаю, что многие зрители ждут продолжение историй полюбившихся героев. Но нужно делать новые вызовы, – говорит шоураннер. – Я не люблю, когда топчутся на одном месте, показывая одни и те же линии, которые никуда не ведут. Если бы мы продолжали «Первые ласточки» в таком же русле, думаю, зритель был бы разочарован и не получил бы должного удовлетворения от увиденного на экране. Надеюсь, что новая концепция придется нашим фанатам по душе.

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