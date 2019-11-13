Актриса, сыгравшая Леру в «Первых ласточках», объяснила, почему ее выгнали из школы

Сериал «Первые ласточки» стал для Полины Носыхиной особенным. С такими сюжетом и сценарием актриса еще не сталкивалась на украинском ТВ. По сюжету, 1 сентября становится известно о смерти старшеклассницы, расследованием причин которой занялась следователь Ольга Макарова. По ходу истории раскрываются неожиданные и местами жуткие факты о главных героях сериала.

Полина Носыхина, исполнившая роль звезды школы Леры в молодежном триллере Нового канала, с четырех лет начала ходить по кастингам, с детства снимается в различных кинопроектах, включая международные. В эксклюзивном интервью для Clutch она рассказала о кастингах, своем персонаже, о том, по какой причине ее выгнали из гимназии, и почему она не хочет работать в Голливуде.

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Расскажи немножко о кастинге сериала «Первые ласточки»? Как он проходил?

– О кастинге мне написала знакомая. Я раза два-три ездила и была уверена, что не пройду, потому что персонаж Лера – немножко не мое. Хотя сценарист Женя Туник утверждает обратное (улыбается).

Было ли сложно? Волновалась?

– Нет, я уже очень давно не волнуюсь перед пробами. Сложно, потому что на пробах я не понимала поступки персонажей, так как не читала сценарий. Мне все прекрасно объяснили Валик (режиссер Валентин Шпаков – прим. ред.) и Женя, так что проблем не было.

Что тебе нравится и что не нравится в твоем персонаже Лере?

– Я люблю своего персонажа. Поняла, что она «злая сучка» не потому что действительно такая, а потому что у нее определенные обстоятельства с родителями. Очень интересный персонаж, неоднозначный. Мне нравится, просто я всегда играла «овечек», а здесь наконец-то могу сыграть стервочку.

Как ты думаешь, почему актерам больше нравятся негативные персонажи?

Я не могу отвечать за всех, мне мой персонаж нравится, потому что он не типичный. Я всегда играю жертв, которых бьют, насилуют, они постоянно плачут, у них все время кто-то где-то умирает, а здесь совершенно все по-другому, и мне интереснее.

Сам персонаж тебе по характеру не близок?

Не близок, он мне не импонирует, но интересен! Хотя, по сюжету, Лера – звезда школы. Я тоже такой была. Хотя мне не нравится ее отношение к людям, то, как она свысока на всех смотрит. Но это лишь маска. На самом деле Лера далеко не такая.

Ты с 4-х лет снимаешься, снималась и во время учебы в школе. Как совмещала? Получалось ли успевать с уроками?

Не получалось. Меня в 9 классе даже из гимназии выгнали, потому что было очень много съемок. У меня всегда в приоритете была работа, и родители меня в этом поддерживали.

Ты хотела бы работать за рубежом?

Да, очень.

Понятно, что многие мечтают о Голливуде и тому подобное….

Нет, я пока на Голливуд не мечу, но на ближайшие страны посматриваю: Польша, Словакия, Чехия… Я еще снимаюсь в крутом украино-словацком проекте, в этом плане тоже может быть большой прорыв.

Никогда не хотела переехать за границу, ведь там кинематограф на более высокой ступеньке развития?

– За рубеж – нет, у меня и здесь есть работа. Пока нет. Если там будет мегакруто и очень много проектов, то возможно. Но все равно не на ПМЖ. Я хочу остаться здесь, у меня здесь все – семья, мои корни…

Что главное для молодого актера?

Главное – любить свою профессию, ведь если ты любишь, – то у тебя все получается, есть работа, ты хочешь развиваться.

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