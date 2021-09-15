Кто стал участником Адской кухни на Новом канале. Часть I

На Новом канале стартовало легендарное кулинарное реалити «Адская кухня» с Алексом Якутовым в качестве Шефа. Две команды профессиональных поваров – мужская и женская – сошлись в битве, чтобы раз и навсегда выяснить, кто лучше готовит, и развенчать все мифы и стереотипы. Зрители уже познакомились с участниками «Адской кухни», поэтому пришло время узнать о них побольше!

В этом ролике Карина Миргород, Антон Белей, Александр Громлюк, Александр Горбаш, Елена Охотник и Светлана Ващук расскажут о себе и своих увлечениях, а также поделятся, что именно привело их на кухню к Адскому шефу.

Смотреть онлайн Адская кухня 1 сезон