Хто став учасником Пекельної кухні на Новому каналі. Частина І

На Новому каналі стартувало легендарне кулінарне реаліті «Пекельна кухня» з Алексом Якутовим у якості Шефа. Дві команди професійних кухарів – чоловіча та жіноча – зійшлися в битві, щоб раз і назавжди з'ясувати, хто краще готує, і розвінчати всі міфи та стереотипи. Глядачі вже познайомилися з учасниками «Пекельної кухні», тому настав час дізнатися про них побільше!

У цьому ролику Карина Миргород, Антон Белей, Олександр Громлюк, Олександр Горбаш, Олена Охотнік і Світлана Ващук розкажуть про себе та свої захоплення, а також поділяться, що саме привело їх на кухню до Пекельного шефа.

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