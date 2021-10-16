В 6 выпуске Адской кухни на Новом канале участники погрузились в мир моды: им нужно было не только создать стильные наряды из продуктов, а и сделать в них красивое дефиле перед модельными экспертами - Соней Плакидюк и Серёжей Никитюком. А вдохновлялись повара образами победителей модельного реалити разных сезонов - Тани Брык и Самвела Туманяна. Кто из участников больше всех впечатлил звёздных гостей? А кто проявил смекалку и упаковал блюдо «на вынос»? Откровения с бекстейджа съёмок - в видео!

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