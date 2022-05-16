Творожная запеканка: рецепт от Алекса Якутова

Часто дети не очень любят есть творог. Но мы уверены, что творожной запеканкой полакомятся с удовольствием. И обязательно попросят добавки. Кстати, это блюдо детям можно давать в школу на перекус. Она не только сытная, но и полезна. Рецептом делится Шеф реалити «Адская кухня» (Новый канал) Алекс Якутов
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Ингредиенты:
Приготовление: