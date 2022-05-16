Творожная запеканка: рецепт от Алекса Якутова

Часто дети не очень любят есть творог. Но мы уверены, что творожной запеканкой полакомятся с удовольствием. И обязательно попросят добавки. Кстати, это блюдо детям можно давать в школу на перекус. Она не только сытная, но и полезна. Рецептом делится Шеф реалити «Адская кухня» (Новый канал) Алекс Якутов

Повар посла Японии, ресторатор и полицейский: Кто стал участниками Адской кухни на Новом канале

Кто громче кричит: Шеф «Адской кухни» или Соня Плакидюк? Вся правда о съемках реалити

Ингредиенты:

Творога – 600 г

Желтков – 2 шт.

Яиц – 2 шт.

Разрыхлителя – 3 г

Муки – 80 г

Кураги – 100 г

Сахара – 100 г

Цедра одного лайма

Цедра одного апельсина

Приготовление: