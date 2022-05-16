Домашние синнабоны от участницы «Адской кухни»

Карина Миргород поделилась рецептом всемирно известной выпечкиБулочки с корицей для сладкоежек — кулинарный экстаз. Они не только инстаграмно выглядят, но и очень аппетитные. А главное, их может приготовить каждый. Достаточно следовать рецепту. Одним из них поделилась участница «Адской кухни» (реалити показывает Новый канал) Карина Миргород.

Ингредиенты для теста:

Дрожжи свежие — 20 г

Молоко — 250 мл

Яйца — 3 шт.

Сахар — 100 г

Сливочное масло — 70 г

Мука — 600-650 г

Соль — 5 г

Растительное масло для смазывания емкости

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Ингредиенты для начинки:

Сахар — 150 г

Сливочное масло — 70 г

Рикотта или маскарпоне — 200 г

Молоко для крема — 50 г

Сахарная пудра — 70 г

Корица — сколько любите

Способ приготовления:

Нагрейте молоко до 36-40°С. Налейте его в миску, добавьте дрожжи и чайную ложку сахара. Все хорошенько смешайте. Оставьте дрожжи в теплом месте на 15-20 минут, чтобы они подросли. В это время приступайте к остальным ингредиентам. Яйца хорошенько взбейте с сахаром до однородной консистенции. Сахар должен полностью раствориться. Теперь нужно подогреть масло. Для этого возьмите отдельную емкость. Учтите, масло нельзя доводить до кипения. Определить правильную температуру легко. Потрогайте масло пальцем, когда почувствуете тепло – можно вводить к остальным ингредиентам. Масло, яйца с сахаром и молоко с дрожжами, которые уже подросли, аккуратно смешайте при помощи венчика или лопатки. Миксер не используйте. Возьмите муку и просейте ее. Теперь разделите пополам. Одну половину смешайте со щепоткой соли. Добавьте ее к жидкой части небольшими порциями, постоянно помешивая. То же самое нужно проделать с оставшейся частью муки. Замешиваем тесто. Возьмите миску и смажьте ее растительным маслом. Переложите в нее тесто. Накройте пленкой и оставьте подниматься на час. За это время тесто должно вырасти минимум в два раза. Нужный объем получен? Приступайте к начинке и выпеканию. Смешайте сахар с корицей. Тесто раскатайте в большой прямоугольник толщиной около 0,6 см. Хорошенько смажьте его маслом и посыпьте сахаром и корицей. Сверните в рулетик. Нарежьте его на кусочки шириной примерно 4 см. Выложите сырые синнабоны на противень, застеленный пергаментом. Обязательно оставьте между ними расстояние не меньше 4 см. Накройте их полотенцем и поставьте в теплое место без сквозняков еще на 35 минут. После этого нагрейте духовку до 180 градусов и поставьте туда синнабоны. Выпекайте примерно 25-30 минут. Готовность определите по корочке. Приготовились? Дайте синнабонам немного остыть. В это время приступите к приготовлению крема. В глубокой миске смешайте рикотту или маскарпоне, молоко и сахарную пудру. Взбейте венчиком до однородности. Получится густая белая масса, по консистенции – как густая сметана. Смажьте еще теплые синнабоны кремом, используя кисточку или ложку. Он немного растает и покроет верхушки булочек.

Приятного аппетита!

Какими блюдами будут удивлять участники «Адской кухни» Шефа Алекса Якутова – смотрите по понедельникам в 19:00 на Новом канале.

Фото: IStock