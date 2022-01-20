Бургер из баранины от Шефа Алекса Якутова
Без химии и других вредных добавок
Бургеры несправедливо относят к вредному фастфуду, ведь на самом деле это блюдо вкусное и питательное. Особенно если приготовить его дома самостоятельно, по рецепту Шефа и эксперта реалити «На ножах» (Новый канал) Алекса Якутова.
Ингредиенты на 1 бургер:
- мясо (баранья лопатка) – 120 г
- курдюк (жир хвостовой части некоторых пород овец, продается на рынке, где и баранина) – 40 г
- соль, перец – щепотка
- томат – 1 шт.
- лук фиолетовый – половинка
- зеленый лук – стебель
- лук репчатый – 5 г
- кинза – 5 г
- маринованый халапеньо – 0,5 ч. л.
- соус харисса (можно заменить соевым) – 0,5 ч. л
- соус песто – 1 ст. л.
- булочка для бургера – 1 шт.
Приготовление
- Мясо с жиром перебейте в фарш. Посолите и поперчите. Добавьте маринованый халапеньо и соус харисса. За счет присутствия зиры и кориандра соус придаст котлете сочности и усилит ее вкус. Если хариссы нет, для яркости можете влить соевый соус. Также добавьте в фарш мелко нарезанные репчатый лук и кинзу. Вымесите.
- Теперь фарш нужно хорошенько отбить в миске. До такой степени, чтобы по итогу лип к рукам. После отбивания отправьте его в холодильник на 20 минут, чтобы мясо хорошо промариновалось.
- В это время нарежьте томат тонкими кружочками, фиолетовый лук – полукольцами, зеленый лук – мелко.
- Когда фарш промаринуется, достаньте его и выложите на пергамент. При помощи кольца или руками сформируйте котлету. Она должна выйти примерно 150 г, чтобы после прожарки мы получили около 110 г.
- Прогрейте сковороду без масла. Возьмите котлету на пергаменте и переверните на сковороду мясом вниз. Пергамент аккуратно снимите. Прожарьте котлету с двух сторон до корочки. Снимите со сковороды и дайте мясу отдохнуть на тарелке, пока лишний сок стечет.
- Поставьте чистую сковороду на средний огонь. В это время булку разрежьте пополам и смажьте внутреннюю часть сливочным маслом. Положите булку внутренней стороной на раскаленную сковороду. Прогрейте ее до золотистой корочки. Теперь она сможет удержать сок котлеты, не размокнуть и не развалиться.
- Соберите бургер. Сначала на булку положите томат, сверху – зеленый и фиолетовый лук, потом котлету. Верхнюю половинку булочки смажьте соусом песто и накройте котлету. Готово!
Какими рецептами блюд Алекс Якутов будет делиться с владельцами и командами ресторанов – смотрите весной 2022 года в реалити «На ножах» на Новом канале.
Фото: Unsplash