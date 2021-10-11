Что будет в 6 выпуске Адская кухня 2021 от 11.10.2021

Таня Брык и Самвел Туманян из модельного реалити Нового канала стали моделями для показа… еды!

На «Адской кухне» (Новый канал) повара могут не только оттачивать свои кулинарные навыки, но и встречаться с кумирами, которые приходят дегустировать их блюда. Иногда на огонек заглядывают профессиональные кулинары, а иногда приходят звезды спорта, певцы и даже модели. На этой неделе к поварам наведались победительница «Супер Топ-модели по-украински» Таня Брык и победитель третьего сезона «Топ-модели по-украински» Самвел Туманян.

– Когда я их увидела, расцвела, – рассказывает участница реалити Елена Охотник. – Таня стояла вся в маршмэллоу, а Самвел – в хамоне и листьях салата.

Модели пришли не просто поесть.

– На этой неделе повара проходят последний этап переаттестации – искусство презентации и подачи блюда, то есть фуд-дизайн, – объясняет Адский Шеф Алекс Якутов. – По заданию, им нужно приготовить блюдо и в таком же стиле сделать себе креативный образ из его ингредиентов.

Задача не из простых, но на то она и «Адская кухня», чтобы испытывать участников. И им придется очень постараться, ведь оценивать фуд-дизайн и вкус блюд придут гуру модельного бизнеса, эксперты СТМПУ Соня Плакидюк и Сергей Никитюк. Смогут ли повара их удивить – смотрите сегодня в 19:00 на Новом канале.

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