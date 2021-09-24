Простой рецепт пиццы Маргарита от Адского Шефа
Алекс Якутов поделился рецептом идеального перекуса
Вы когда-нибудь видели детей, которые не любят пиццу? Поэтому это один из идеальных перекусов для школьников. Предлагаем приготовить маленькими порциями. Чтобы ее было удобно взять в руки и побежать на переменку. Рецептом делится Шеф «Адской кухни» (Новый канал) Алекс Якутов.
Ингредиенты для дрожжевого теста:
- Муки 70% – 1 кг
- Воды – 700 г
- Дрожжей – 5 г
- Соли – 3 г
Ингредиенты для соуса:
- Помидоров – 1 кг
- Сахара – 1 ч. Л.
- Соли – ½ ч. Л.
- Базилика – 5 г
- Сыра – 200 г
- Томатов черри – 100 г
Приготовление:
- Замесите тесто и дайте ему настояться.
- Сформируйте из теста шарики по 100 г и раскатайте их. Должны получиться маленькие пиццы.
- Перебейте в блендере помидоры без кожицы. Добавьте сахар, соль, базилик.
- На тесто положите 70 г соуса. Сверху – кусочек сыра и порезанные томаты черри.
- Выпекайте при температуре 300 градусов 15 минут.
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