Простой рецепт пиццы Маргарита от Адского Шефа

Алекс Якутов поделился рецептом идеального перекуса

Вы когда-нибудь видели детей, которые не любят пиццу? Поэтому это один из идеальных перекусов для школьников. Предлагаем приготовить маленькими порциями. Чтобы ее было удобно взять в руки и побежать на переменку. Рецептом делится Шеф «Адской кухни» (Новый канал) Алекс Якутов.

Ингредиенты для дрожжевого теста:

Муки 70% – 1 кг

Воды – 700 г

Дрожжей – 5 г

Соли – 3 г

Ингредиенты для соуса:

Помидоров – 1 кг

Сахара – 1 ч. Л.

Соли – ½ ч. Л.

Базилика – 5 г

Сыра – 200 г

Томатов черри – 100 г

Приготовление:

Замесите тесто и дайте ему настояться. Сформируйте из теста шарики по 100 г и раскатайте их. Должны получиться маленькие пиццы. Перебейте в блендере помидоры без кожицы. Добавьте сахар, соль, базилик. На тесто положите 70 г соуса. Сверху – кусочек сыра и порезанные томаты черри. Выпекайте при температуре 300 градусов 15 минут.

Смотрите реалити «Адская кухня» по понедельникам в 19:00 на Новом канале

Читай также:

Овсянка с миндальным молоком и пармезаном: нестандартный завтрак от «Адской кухни»

4 лайфхака для идеального бульона от Адского Шефа