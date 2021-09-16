Сэндвич крок-сеньор от Адского Шефа
Алекс Якутов поделился рецептом перекуса в школу
Хорошая альтернатива бутерброду – сэндвич. Блюдо подойдет не только как перекус в школу, но и как сытный завтрак. Рецептом делится Шеф «Адской кухни» (Новый канал) Алекс Якутов.
Ингредиенты:
- Тостовый хлеб – 1 ломтик.
- Сыр халуми – 1 ломтик
- Шовдарь – 1 ломтик
- Яйца – 1 шт.
Приготовление:
- Разрежьте кусок хлеба по диагонали.
- На одну часть выложите сыр и шовдарь.
- Соедините сэндвич вторым куском хлеба. Полностью обмокните в яйцо и обжарьте на сковороде.
Приятного аппетита!
Фото: Unsplash
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