Сэндвич крок-сеньор от Адского Шефа

Алекс Якутов поделился рецептом перекуса в школу

Хорошая альтернатива бутерброду – сэндвич. Блюдо подойдет не только как перекус в школу, но и как сытный завтрак. Рецептом делится Шеф «Адской кухни» (Новый канал) Алекс Якутов.

Ингредиенты:

Тостовый хлеб – 1 ломтик.

Сыр халуми – 1 ломтик

Шовдарь – 1 ломтик

Яйца – 1 шт.

Приготовление:

Разрежьте кусок хлеба по диагонали. На одну часть выложите сыр и шовдарь. Соедините сэндвич вторым куском хлеба. Полностью обмокните в яйцо и обжарьте на сковороде.

Приятного аппетита!

Фото: Unsplash

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