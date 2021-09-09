Творожная запеканка: рецепт от Алекса Якутова

Творожная запеканка от Алекса Якутова
Часто дети не очень любят есть творог. Но мы уверены, что творожной запеканкой полакомятся с удовольствием. И обязательно попросят добавки. Кстати, это блюдо детям можно давать в школу на перекус. Она не только сытная, но и полезна. Рецептом делится Шеф реалити «Адская кухня» (Новый канал) Алекс Якутов
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Ингредиенты:
- Творога – 600 г
- Желтков – 2 шт.
- Яиц – 2 шт.
- Разрыхлителя – 3 г
- Муки – 80 г
- Кураги – 100 г
- Сахара – 100 г
- Цедра одного лайма
- Цедра одного апельсина
Приготовление:
- Перетрите творог, добавьте к нему два желтка и два яйца.
- К творожной массе добавьте сахар, муку, измельченную курагу, цедру апельсина и лайма. Все тщательно перемешайте.
- Выложите в круглую форму. Выпекайте при температуре 150 градусов 30 минут.