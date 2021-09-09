Новый каналПекельна кухняНовости

Творожная запеканка от Алекса Якутова

Творожная запеканка: рецепт от Алекса Якутова

Часто дети не очень любят есть творог. Но мы уверены, что творожной запеканкой полакомятся с удовольствием. И обязательно попросят добавки. Кстати, это блюдо детям можно давать в школу на перекус. Она не только сытная, но и полезна. Рецептом делится Шеф реалити «Адская кухня» (Новый канал) Алекс Якутов

Повар посла Японии, ресторатор и полицейский: Кто стал участниками Адской кухни на Новом канале

Кто громче кричит: Шеф «Адской кухни» или Соня Плакидюк? Вся правда о съемках реалити

Ингредиенты:

  • Творога – 600 г
  • Желтков – 2 шт.
  • Яиц – 2 шт.
  • Разрыхлителя – 3 г
  • Муки – 80 г
  • Кураги – 100 г
  • Сахара – 100 г
  • Цедра одного лайма
  • Цедра одного апельсина

Творожная запеканка: рецепт от Алекса Якутова

Приготовление:

  1. Перетрите творог, добавьте к нему два желтка и два яйца.
  2. К творожной массе добавьте сахар, муку, измельченную курагу, цедру апельсина и лайма. Все тщательно перемешайте.
  3. Выложите в круглую форму. Выпекайте при температуре 150 градусов 30 минут.
Адская кухня новости