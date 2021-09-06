Кто покинул Адскую кухню 2021 в 1 выпуске — Дмитрий Кенсицкий, Иванна Мальон, Иван Таран

Трое участников уехали домой

Первые дни на проекте выдались для поваров «Адской кухни» (Новый канал) жаркими. Чтобы попасть в реалити, они искали билеты на огненной полосе препятствий. Счастливый пропуск гарантировал прохождение в проект. Но их хватило не всем. В надежде попасть на кухню к Адскому Шефу несколько участников подписали слепой контракт. Один из них оказался билетом домой.

– Надеялся, что в нем будет какое-то задание, – рассказывает Дмитрий Кенсицкий, который вылетел. – Тараканчиков и червяков я бы поел, еще бы и добавки попросил. Поэтому не поверил, что покидаю проект. Думал дойти до финала. Обидно, что пролетел, как фанера над Парижем, даже не успев ничего приготовить.

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Иванна Мальон покинула проект прямо на финальном испытании эпизода – во время ужина в телересторане «Адской кухни». Она не смогла приготовить свое коронное блюдо для Шефа, хотя у нее, в отличие от других участников, было две попытки.

– Мне стыдно, что я так медленно работала, – грустила девушка. – Не знаю, что буду делать после проекта, потому что ради него уволилась с работы.

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Еще для одного участника ужин стал финальным испытанием в реалити.

– Обе команды завалили ужин, – рассказывает Шеф. – Кухни пришлось закрыть и отправить участников разбираться, почему это произошло. Я попросил указать на двух виновников из каждой команды – самых слабых поваров. Их ждал выгон. Но вместо работы над ошибками в мужской команде Иван Таран подговорил всех тянуть слепой жребий. Он устроил рулетку. По случайности в номинации оказался он и Александр Громлюк – очень сильный повар. Не люблю, когда играют нечестно.

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Ставки в этой рулетке сыграли против Ивана Тарана. Он покинул проект. Номинанток на выгон из красной команды – Инну Яцейко и Анну Шеремет – Адский Шеф помиловал.

Кто покинет проект в следующем эпизоде – смотрите в понедельник, 13 сентября, в 19:00 на Новом канале.