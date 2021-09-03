Полезный перекус в школу от Алекса Якутова
Адский Шеф поделился рецептом блюда, которое ребенок будет есть с удовольствием
Учебный год для школьников уже стартовал! И перед родителями вновь встал вопрос, что дать ребенку в школу на обед. В перекусе должно быть максимум полезных и питательных веществ, чтобы школьник получал заряд энергии на весь день.
Поэтому Шеф реалити «Адская кухня» (Новый канал) Алекс Якутов делился рецептом полезного блюда, которое ребенок будет есть с удовольствием.
– Вместо магазинного печенья с вредными наполнителями предлагаем приготовить пирог панфорте с сухофруктами и орехами, – говорит Алекс.
Ингредиенты:
- Кураги – 100 г
- Инжира – 100 г
- Чернослива – 100 г
- Фиников – 150 г
- Вяленой вишни – 40 г
- Вяленой клюквы – 35 г
- Грецких орехов – 300 г
- Фундука – 100 г
- Муки – 150 г
- Сахара – 185 г
- Соли – 1 г
- Соды – 2 г
- Разрыхлителя – 2 г
- Яиц – 3 шт.
Приготовление:
- Все сухофрукты смешайте в одной посуде.
- В другой посуде замесите тесто из ингредиентов: муки, сахара, соли, соды, разрыхлителя, яиц
- Перемешайте тесто с сухофруктами и орехами.
- Залейте массу в квадратную форму.
- Выпекайте при температуре 160 градусов 30 минут.
Премьера реалити «Адская кухня» 6 сентября в 19:00 на Новом канале
Фото: Unsplash
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