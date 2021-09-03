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Полезный перекус в школу от Алекса Якутова

Полезный перекус в школу от Алекса Якутова

Адский Шеф поделился рецептом блюда, которое ребенок будет есть с удовольствием

Учебный год для школьников уже стартовал! И перед родителями вновь встал вопрос, что дать ребенку в школу на обед. В перекусе должно быть максимум полезных и питательных веществ, чтобы школьник получал заряд энергии на весь день.

Полезный перекус в школу от Алекса Якутова

Поэтому Шеф реалити «Адская кухня» (Новый канал) Алекс Якутов делился рецептом полезного блюда, которое ребенок будет есть с удовольствием.

– Вместо магазинного печенья с вредными наполнителями предлагаем приготовить пирог панфорте с сухофруктами и орехами, – говорит Алекс.

Ингредиенты:

  • Кураги – 100 г
  • Инжира – 100 г
  • Чернослива – 100 г
  • Фиников – 150 г
  • Вяленой вишни – 40 г
  • Вяленой клюквы – 35 г
  • Грецких орехов – 300 г
  • Фундука – 100 г
  • Муки – 150 г
  • Сахара – 185 г
  • Соли – 1 г
  • Соды – 2 г
  • Разрыхлителя – 2 г
  • Яиц – 3 шт.

Приготовление:

  1. Все сухофрукты смешайте в одной посуде.
  2. В другой посуде замесите тесто из ингредиентов: муки, сахара, соли, соды, разрыхлителя, яиц
  3. Перемешайте тесто с сухофруктами и орехами.
  4. Залейте массу в квадратную форму.
  5. Выпекайте при температуре 160 градусов 30 минут.

Премьера реалити «Адская кухня»  6 сентября в 19:00 на Новом канале

Фото: Unsplash

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