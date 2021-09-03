Полезный перекус в школу от Алекса Якутова

Адский Шеф поделился рецептом блюда, которое ребенок будет есть с удовольствием

Учебный год для школьников уже стартовал! И перед родителями вновь встал вопрос, что дать ребенку в школу на обед. В перекусе должно быть максимум полезных и питательных веществ, чтобы школьник получал заряд энергии на весь день.

Поэтому Шеф реалити «Адская кухня» (Новый канал) Алекс Якутов делился рецептом полезного блюда, которое ребенок будет есть с удовольствием.

– Вместо магазинного печенья с вредными наполнителями предлагаем приготовить пирог панфорте с сухофруктами и орехами, – говорит Алекс.

Ингредиенты:

Кураги – 100 г

Инжира – 100 г

Чернослива – 100 г

Фиников – 150 г

Вяленой вишни – 40 г

Вяленой клюквы – 35 г

Грецких орехов – 300 г

Фундука – 100 г

Муки – 150 г

Сахара – 185 г

Соли – 1 г

Соды – 2 г

Разрыхлителя – 2 г

Яиц – 3 шт.

Приготовление:

Все сухофрукты смешайте в одной посуде. В другой посуде замесите тесто из ингредиентов: муки, сахара, соли, соды, разрыхлителя, яиц Перемешайте тесто с сухофруктами и орехами. Залейте массу в квадратную форму. Выпекайте при температуре 160 градусов 30 минут.

Премьера реалити «Адская кухня» 6 сентября в 19:00 на Новом канале

Фото: Unsplash

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