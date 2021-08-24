Веганский борщ с запеченными томатами: рецепт от Адского Шефа

В честь 30-летия со Дня Независимости Украины Алекс Якутов из огненного реалити «Адская кухня» поделился рецептом блюда национальной кухни

Украинская кухня удовлетворит вкус даже самого требовательного гурмана. Наш народ разбирается в еде и отличается гостеприимством. Шеф реалити «Адская кухня», который снимает Новый канал, Алекс Якутов стремится развивать украинскую кухню. Для этого он много экспериментирует и старается сделать национальные блюда легче. Чтобы гости ресторанов летом выбирали не легкий гаспачо, а, например, холодный борщ. По случаю Дня Независимости Алекс поделился рецептом веганского борща с запеченными томатами.

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Ингредиенты:

Сельдерей – 1 шт.

Морковь – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Масло – 3 ст. л.

Оливковое масло – 3 ст. л.

Чеснок – 2 зубчика

Лук – 120 г

Свекла – 2 шт.

Болгарский перец – 1 шт.

Помидоры – 1 кг.

Цедра одного лимона

Томаты черри – 300 г

Картофель – 2 шт.

Соль – 1 ч. л.

Сахар – 1 ч. л.

Приготовление:

Порежьте полосками одну морковь, одну луковицу и 1/4 корень сельдерея. Обжарьте все на сухой сковороде до темного цвета. Положите ингредиенты в воду. Варите овощной бульон 1,5-2 часа на маленьком огне. Возьмите сотейник. Налейте в него растительное и оливковое масло. Нарежьте чеснок и вторую луковицу соломкой. Порежьте соломкой вторую морковь, две свеклы и оставшийся корень сельдерея. Добавьте сахар и соль. Обжаривайте на маленьком огне, но не до полной готовности. Нарежьте соломкой болгарский перец. Закиньте в сотейник. Помидоры блендерните и пропустите через сито. Добавьте в сотейник. Добавьте цедру лимона. В овощном бульоне сварите картофелину, нарезанную полосками. Зажарку добавьте в бульон. Доведите до вкуса солью и перцем. Томаты черри положите на противень и сбрызните оливковым маслом. Поставьте в разогретую духовку до 200 градусов на 15 минут. Возьмите глубокую тарелку. Порежьте в нее зелень и выложите черри. Налейте овощной борщ.

Смотрите премьеру реалити «Адская кухня» 6 сентября в 19:00 на Новом канале