Веганский борщ с запеченными томатами: рецепт от Адского Шефа
В честь 30-летия со Дня Независимости Украины Алекс Якутов из огненного реалити «Адская кухня» поделился рецептом блюда национальной кухни
Украинская кухня удовлетворит вкус даже самого требовательного гурмана. Наш народ разбирается в еде и отличается гостеприимством. Шеф реалити «Адская кухня», который снимает Новый канал, Алекс Якутов стремится развивать украинскую кухню. Для этого он много экспериментирует и старается сделать национальные блюда легче. Чтобы гости ресторанов летом выбирали не легкий гаспачо, а, например, холодный борщ. По случаю Дня Независимости Алекс поделился рецептом веганского борща с запеченными томатами.
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Ингредиенты:
- Сельдерей – 1 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Лук – 1 шт.
- Масло – 3 ст. л.
- Оливковое масло – 3 ст. л.
- Чеснок – 2 зубчика
- Лук – 120 г
- Свекла – 2 шт.
- Болгарский перец – 1 шт.
- Помидоры – 1 кг.
- Цедра одного лимона
- Томаты черри – 300 г
- Картофель – 2 шт.
- Соль – 1 ч. л.
- Сахар – 1 ч. л.
Приготовление:
- Порежьте полосками одну морковь, одну луковицу и 1/4 корень сельдерея.
- Обжарьте все на сухой сковороде до темного цвета.
- Положите ингредиенты в воду. Варите овощной бульон 1,5-2 часа на маленьком огне.
- Возьмите сотейник. Налейте в него растительное и оливковое масло.
- Нарежьте чеснок и вторую луковицу соломкой.
- Порежьте соломкой вторую морковь, две свеклы и оставшийся корень сельдерея. Добавьте сахар и соль. Обжаривайте на маленьком огне, но не до полной готовности.
- Нарежьте соломкой болгарский перец. Закиньте в сотейник.
- Помидоры блендерните и пропустите через сито. Добавьте в сотейник.
- Добавьте цедру лимона.
- В овощном бульоне сварите картофелину, нарезанную полосками.
- Зажарку добавьте в бульон.
- Доведите до вкуса солью и перцем.
- Томаты черри положите на противень и сбрызните оливковым маслом. Поставьте в разогретую духовку до 200 градусов на 15 минут.
- Возьмите глубокую тарелку. Порежьте в нее зелень и выложите черри. Налейте овощной борщ.
Смотрите премьеру реалити «Адская кухня» 6 сентября в 19:00 на Новом канале