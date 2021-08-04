Шеф Адской кухни на Новом канале с женой стали судьями Кубка Украины по кулинарии

Алекс Якутов, Адский Шеф кулинарного реалити «Адская кухня», которое стартует на Новом канале 6 сентября, вместе со своей супругой – шеф-кондитером Алиной Якутовой стали членами судейской команды Кубка по Кулинарии, организованного Первой Украинской Ассоциацией Шеф-поваров.

Кубок состоится 10-11 августа в Харькове. Именно здесь на протяжении двух дней повара будут сражаться за победу:

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— Подать заявку на Кубок Украины среди Шеф-поваров может каждый, — рассказывает Алекс Якутов. – Повара будут соревноваться в разных конкурсах. Например, традиционное задание с черным ящиком с продуктами, из которых нужно будет приготовить блюдо. Также планируются и командные соревнования, в которых повара будут сражаться по трое. Есть судейская коллегия, которая оценивает работу поваров, и нас с Алей пригласили стать ее частью. Алю – как шеф-кондитера, меня — как шефа, специалиста. Победители получат много призов, один из которых – от меня лично: сертификат на стажировку в ресторане «Публицист». Мне всегда очень приятно приезжать на такие мероприятия в разные города. Кубок проводится раз в год, и каждый раз, попадая на конкурс, ты видишь, как вырос уровень поваров-участников за это время, как они научились ориентироваться в продуктах, которые были заготовлены не ими.

А как Шеф Алекс Якутов будет оценивать поваров-участников «Адской кухни», которым предстоит куда более длительное соревнование, увидите совсем скоро на Новом канале – старт кулинарного реалити 6 сентября. Не пропустите, будет жарко!