«Искали туши ночью в селах»: как снимали проект «Адская кухня»

Команда реалити рассказала, сколько продуктов использовали на съемках

6 сентября в 19:00 Новый канал покажет первый эпизод реалити «Адская кухня». 20 поваров в эфире будут бороться за звание Бога или Богини кулинарного Олимпа, а вершителем их судеб станет строгий и справедливый Шеф Алекс Якутов. Чтобы завоевать титул кулинарного гуру, повара прошли немало испытаний, но сложнее всего было, когда ресторан кухни заполнялся посетителями. Повара пыхтели и всячески пытались им угодить. Не всегда это удавалось. Иногда они портили продукты, за которые расплачивались наказанием от строгого Якутова. А сколько всего еды участники использовали на съемках?

– На один эпизод нужно было примерно 30 кг мяса, 20 кг рыбы, 50 кг овощей и зелени, 40 л разнообразных масел, 40 кг молочных продуктов и 400 яиц, – рассказывает руководитель проекта Алена Синегина.

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Если умножить эти цифры на 15 эпизодов, получается внушительная продуктовая корзина. Вдумайтесь: только яиц использовали 6 тысяч!

– Однажды мы специально искали неразобранные туши кролей, курей и перепелок, – рассказывает Шеф Алекс Якутов. – Ради этого пришлось ехать в села и просить их у бабушек с дедушками. Самое интересное, что туши мы искали поздно вечером. Наш визит пугал: еще бы, незнакомцы ищут туши среди ночи. Местные думали, что мы их хотим обмануть.

Ради какого эпизода пришлось идти на подобные жертвы – смотрите с 6 сентября в 19:00 в реалити «Адская кухня» на Новом канале.