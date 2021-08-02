Клубничный соус для мяса: рецепт от Адского Шефа

Алекс Якутов рассказал, как приготовить соус с красной ягоды

Кисловато-сладкие ягодные соусы чаще всего подают на десерт, как приложение к блинам, сырникам, кашам. Но заправки на основе ягод прекрасно сочетаются по вкусу с мясом, сыром, салатами. Они придают блюдам неповторимую пикантность и изысканность. Самым ароматным получается соус из клубники. Именно его и советует приготовить Шеф «Адской кухни» (Новый канал) Алекс Якутов.

Ингредиенты:

1 кг – клубники (или другой ягоди)

0,5 ч. л. – соли

1 ст. л. – имбиря

1 ст. л. – бальзамического уксуса

100 г – сахара

1 шт. – перца чили

Половина лимона

Приготовление:

Клубнику промойте, поместите в кастрюлю и засыпьте сахаром. Поставьте на небольшой огонь и, помешивая, доведите до кипения. Когда сахар растворится, добавьте тертый имбирь, соль и перец чили без семян. Варите около пяти минут. Затем немного остудите и измельчите все блендером до состояния однородного пюре. Перелейте содержимое в сотейник или глубокую сковороду, добавьте бальзамический уксус и выжатый из половины лимона сок. На небольшом огне варите соус, помешивая, до желаемой густоты. Это займет примерно 15 минут. Остудите соус и подавайте к блюдам

Фото: IStock

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