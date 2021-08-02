Клубничный соус для мяса: рецепт от Адского Шефа
Алекс Якутов рассказал, как приготовить соус с красной ягоды
Кисловато-сладкие ягодные соусы чаще всего подают на десерт, как приложение к блинам, сырникам, кашам. Но заправки на основе ягод прекрасно сочетаются по вкусу с мясом, сыром, салатами. Они придают блюдам неповторимую пикантность и изысканность. Самым ароматным получается соус из клубники. Именно его и советует приготовить Шеф «Адской кухни» (Новый канал) Алекс Якутов.
Ингредиенты:
- 1 кг – клубники (или другой ягоди)
- 0,5 ч. л. – соли
- 1 ст. л. – имбиря
- 1 ст. л. – бальзамического уксуса
- 100 г – сахара
- 1 шт. – перца чили
- Половина лимона
Приготовление:
- Клубнику промойте, поместите в кастрюлю и засыпьте сахаром. Поставьте на небольшой огонь и, помешивая, доведите до кипения. Когда сахар растворится, добавьте тертый имбирь, соль и перец чили без семян. Варите около пяти минут.
- Затем немного остудите и измельчите все блендером до состояния однородного пюре.
- Перелейте содержимое в сотейник или глубокую сковороду, добавьте бальзамический уксус и выжатый из половины лимона сок. На небольшом огне варите соус, помешивая, до желаемой густоты. Это займет примерно 15 минут.
- Остудите соус и подавайте к блюдам
Фото: IStock
Читай также: