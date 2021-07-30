Адский Шеф в свободное время спасает дворняг: «Мимо беды не пройду»

В честь Дня беспородной собаки Шеф «Адской кухни» Алекс Якутов рассказал, как спасает бездомных животных

Этой осенью Алекс Якутов устроит настоящее кулинарное пекло участникам «Адской кухни» (Новый канал покажет реалити в сентябре 2021). Со стороны может показаться, что он бесчувственный сухарь – настолько суров с поварами. Но гнев на милость Шеф сменяет не только, когда видит хорошо приготовленное блюдо. Особенно мимимишным он становится с собаками.

– С супругой мы вместе помогаем бездомным животным, – рассказывает Алекс. – Если жена увидела щенков на улице – это все! Мы их подбираем, везем к ветеринару, стерилизуем, находим и оплачиваем передержку, а потом и пристраиваем песиков. Правда, в этом больше участие принимает супруга. У меня практически нет времени помогать физически, но я помогаю финансово и мимо беды никогда не пройду.

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Кстати, свою собаку Шеф тоже подобрал на улице.

– Наша Анфиса – бывшая бездомная собака. Пять лет она живет с нами, и мы безумно рады, что когда-то моя супруга Аля нашла ее на заброшенной стройке, – признается Алекс. – В нашей стране до сих пор предпочитают заводить породистых животных, а в это время огромное количество собак и кошек погибают на улицах или всю жизнь проводят в приютах. Но дворняжки ничем не хуже породистых, они такие же. Им также нужны дом, хозяин, любовь и забота. Они также способны дарить радость и дружбу.

А насколько строгим Шеф будет с поварами-участниками «Адской кухни» – смотрите в сентябре на Новом канале.