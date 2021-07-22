Шеф Адской кухни сыграет в фильме с Джамалой и Аллой Костромичевой

Трио появится в драматической комедии «Смак свободи»

Недавно в Киеве стартовали съемки нового полнометражного кулинарного фильма, главная цель которого – возродить аутентичную украинскую кухню как один из брендов современной Украины. Картина получила название «Смак свободи», ее сценарий был написан по мотивам книги «Перша українська загально-практична кухня».

В центре сюжета – молодой повар по имени Варя, которая теряет работу в придорожном кафе, так как ее высокая кухня там никому не интересна и не нужна. Но девушка не покидает надежд стать шефом в престижном ресторане европейской кухни – и отправляется во Львов. Однажды в руки к Варе попадает книга забытой легенды украинской кухни Ольги Франко. Эта уникальная находка навсегда меняет жизнь молодой девушки!

Главные роли в драматической комедии «Смак свободи» достались молодым актрисам Ирине Кудашовой и Татьяне Малковой. Кроме них, в фильме сыграют Шеф «Адской кухни» Алекс Якутов, ведущая реалити «Топ-модель по-украински» (Новый канал) Алла Костромичева и украинская поп-исполнительница, победительница «Евровидения-2016» Джамала. Что же, звездный каст – гарантирован!

– Джамала у нашому фільмі грає саму себе. Пишучи цей образ у історії, ми бачили у ролі саме її. Адже цей персонаж, окрім того, що є відомою особистістю, авторкою та виконавицею пісень, ще й є гедоністкою, естеткою і людиною із тонким смаком, здатною оцінити талант, – рассказывает Елена Моренцова-Шулык, автор и креативный продюсер фильма. – За сценарієм, кульмінаційні події у фільмі трапляються тоді, коли до ресторану, в якому працює наша головна героїня Варя, приходить Джамала зі своєю подругою. Алла Костромічова стала чудовою напарницею для цієї історії, враховуючи її життя у різних частинах світу та відкритість до нових кулінарних експериментів. Більше того, і Джамала, і Алла на майданчику говорили про любов до смачної їжі. «Смак Свободи» саме про відкриття наших локальних кулінарних традицій із неочікуваної сторони!

Премьера драматической комедии «Смак свободи» запланирована на 2022. А поскольку Новый канал стал генеральным медиапарнером проекта, увидеть его можно будет не только в кинотеатрах, но и эксклюзивно на Новом канале.