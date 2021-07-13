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Домашний лимонад в жару: напиток от Адского Шефа

Домашний лимонад в жару: напиток от Адского Шефа

Алекс Якутов поделился вкусным летним рецептом

Что может быть вкуснее, чем домашний лимонад? Это отличный напиток, который утоляет жажду в летнюю жару и заряжает энергией на целый день. Шеф реалити «Адская кухня» (Новый канал) Алекс Якутов делится рецептом вкусного ягодного лимонада.

– Этот прохладительный напиток не позволит мозгам «закипеть» в жаркий день. А сочетание лимона и ягод придаст ему пикантный вкус, – говорит Шеф.

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Домашний лимонад в жару: напиток от Адского Шефа

Ингредиенты:

  • 850 мл – сильногазированной воды
  • 420 г – сахара
  • 4 шт. – лимонов
  • 6 шт. – клубники (или другой ягоды)
  • 1 шт. – лайма
  • 100 г – базилика
  • 10 г – мяты
  • Лед – по желанию

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Домашний лимонад в жару: напиток от Адского Шефа

Приготовление:

  1. Натрите цедру четырех лимонов. Выжмите из них сок.
  2. Взбейте в блендере до однородной массы листья базилика, клубнику и сахар.
  3. Подогрейте воду с сахаром до полного его растворения. Оставьте охлаждаться.
  4. Смешайте пюре из базилика с сахарным сиропом. Размешайте и добавьте сок лимонов.
  5. Добавьте в напиток кружочки лайма.
  6. Дайте напитку настояться.
  7. Украсьте напиток мятой.

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