Домашний лимонад в жару: напиток от Адского Шефа

Алекс Якутов поделился вкусным летним рецептом

Что может быть вкуснее, чем домашний лимонад? Это отличный напиток, который утоляет жажду в летнюю жару и заряжает энергией на целый день. Шеф реалити «Адская кухня» (Новый канал) Алекс Якутов делится рецептом вкусного ягодного лимонада.

– Этот прохладительный напиток не позволит мозгам «закипеть» в жаркий день. А сочетание лимона и ягод придаст ему пикантный вкус, – говорит Шеф.

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Ингредиенты:

850 мл – сильногазированной воды

420 г – сахара

4 шт. – лимонов

6 шт. – клубники (или другой ягоды)

1 шт. – лайма

100 г – базилика

10 г – мяты

Лед – по желанию

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Приготовление:

Натрите цедру четырех лимонов. Выжмите из них сок. Взбейте в блендере до однородной массы листья базилика, клубнику и сахар. Подогрейте воду с сахаром до полного его растворения. Оставьте охлаждаться. Смешайте пюре из базилика с сахарным сиропом. Размешайте и добавьте сок лимонов. Добавьте в напиток кружочки лайма. Дайте напитку настояться. Украсьте напиток мятой.

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