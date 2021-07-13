Домашний лимонад в жару: напиток от Адского Шефа
Алекс Якутов поделился вкусным летним рецептом
Что может быть вкуснее, чем домашний лимонад? Это отличный напиток, который утоляет жажду в летнюю жару и заряжает энергией на целый день. Шеф реалити «Адская кухня» (Новый канал) Алекс Якутов делится рецептом вкусного ягодного лимонада.
– Этот прохладительный напиток не позволит мозгам «закипеть» в жаркий день. А сочетание лимона и ягод придаст ему пикантный вкус, – говорит Шеф.
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Ингредиенты:
- 850 мл – сильногазированной воды
- 420 г – сахара
- 4 шт. – лимонов
- 6 шт. – клубники (или другой ягоды)
- 1 шт. – лайма
- 100 г – базилика
- 10 г – мяты
- Лед – по желанию
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Приготовление:
- Натрите цедру четырех лимонов. Выжмите из них сок.
- Взбейте в блендере до однородной массы листья базилика, клубнику и сахар.
- Подогрейте воду с сахаром до полного его растворения. Оставьте охлаждаться.
- Смешайте пюре из базилика с сахарным сиропом. Размешайте и добавьте сок лимонов.
- Добавьте в напиток кружочки лайма.
- Дайте напитку настояться.
- Украсьте напиток мятой.
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