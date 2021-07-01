Домашние сладости с имбирем: рецепт приготовления печенья от Адского Шефа

По случаю Дня имбирного печенья Алекс Якутов поделился секретами приготовления душистого десерта

Имбирное печенье – вкусная и пряная выпечка. А микс специй – имбирь, корица, гвоздика, перец – придают невероятный аромат. Кстати, такое печенье можно украшать джемом из сезонных фруктов. По случаю Дня имбирного печенья Шеф кулинарного реалити «Адская кухня» (Новый канал) Алекс Якутов поделился рецептом душистого десерта.

Ингредиенты для печенья:

280 г – пшеничной муки

130 г – миндальной муки

150 г – сахарной пудры

Цедра ½ лимона

1/3 ч. л. – молотой гвоздики

1/3 ч. л. – молотой корицы

½ ч. л. – молотого имбиря

240 г – сливочного масла

Щепотка соли

Шеф «Адской кухни», Ира Кудашова и Ирма Витовская – в драматической комедии «Смак свободи»

Ингредиенты для украшения печенья:

120 г – черного шоколада

75 г – джема – ягодного/фруктового (главное, чтобы был густой)

50 г – жареных орехов (фундук, миндаль)

Приготовление:

Соедините пшеничную и миндальную муку. Добавьте сахарную пудру, соль, гвоздику, имбирь, корицу, цедру лимона. Сливочное масло комнатной температуры добавьте в мучную смесь. Замесите тесто. Скатайте его в шар, заверните в пленку и поставьте в холодильник на несколько часов. Готовое тесто раскатайте в пласт толщиной около 1 см. С помощью формы вырежьте печенье. Поставьте в духовку, разогретую до 160 градусов, на 10-12 минут. Готовое печенье смажьте джемом и соедините попарно. Растопите шоколад. Смажьте им сверху печенье, посыпьте рубленым орехом.

С таким печеньем ожидание премьеры реалити «Адская кухня» на Новом канале, которая состоится уже осенью, точно будет радостным! Приятного аппетита!