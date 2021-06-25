Шеф «Адской кухни», Ира Кудашова и Ирма Витовская – в драматической комедии «Смак свободи»

На кухне в ресторане Алекса Якутова, Шефа проекта «Адская кухня», который стартует в сентябре на Новом канале, необычайно оживленно. Среди поваров в фирменных кителях снуют люди в голубой спецодежде и внимательно следят за каждым движением кулинаров. И это не рейд санэпидстанции, как могло показаться на первый взгляд, это репетиция съемок нового фильма, в котором Алекс играет роль самого себя – Адского Шефа, а роли главных героинь достались молодым актрисам – Ире Кудашовой и Тане Малковой.

Это история о молодой девушке-поваре Варе, которая теряет работу, потому что ее высокая кухня никому не нужна в придорожном кафе. Она убегает во Львов, чтобы наконец стать шефом в ресторане европейской кухни. И уникальная находка — книга забытой легенды украинской кухни, Ольги Франко меняет ее жизнь навсегда!

В основу сюжета драматической комедии легла книга «Перша українська загально-практична кухня».

– Усе почалося зі знайомства з родиною Франків у Львові та знахідки книги Ольги Франко, – рассказывает Елена Моренцова-Шулык, автор и креативный продюсер фильма. – Коли я вперше побачила цю книгу 1929 року видання, зрозуміла, що це просто скарб, про який молодь не знає! Оскільки вона практично була забороненою за радянських часів, книга не перевидавалася до 1992 року. Ці традиції і взагалі уявлення про те, що таке справжня українська кухня, втрачені. Мені було дуже цікаво дізнатися, що взагалі готували 100 років тому, які в нас були традиції, які продукти використовували. І це було для мене великим відкриттям, тому що після того, як я прочитала книгу Ольги Франко, зрозуміла: те, що зараз вважається модним, було в нас ще 100 років тому!

Це просто скарб, про який молодь не знає!

Главная цель «Смаку свободи» – возродить аутентичную украинскую кухню как один из брендов современной Украины. И именно поэтому для роли Шефа и выбрали Алекса Якутова, чьи взгляды на украинскую кухню, ее продвижение и развитие очень схожи со взглядами создателей фильма:

– Якутов для мене – стовідсотковий шеф за характером, за підходом до справи, за темпераментом, – признается Елена Моренцова-Шулык. – Він живе цим, і дуже принциповий у багатьох моментах, що стосуються їжі. Іноді може здатися, що Алекс занадто різкий, але я розумію, що для шефа це дуже важливо, адже він має вміти тримати команду, давати напрямок, розставляти пріоритети. Я йому дуже вдячна за те, що так радо відгукнувся на ідею фільму, і з великим ентузіазмом допомагає нам пропрацьовувати деякі моменти. Фільм орієнтований на молодь, адже ми хочемо саме молоді показати, наскільки крута в нас культура, які круті традиції, і наскільки важливо цінувати те, що в тебе вже є. І зовсім необов’язково копіювати щось закордонне. Цікавіше дізнатися, що є свого, для того, щоб взагалі краще розуміти, хто ми є такі. І через їжу це можна дуже класно зробити! А завдяки тому, що в нас є ще образ Ольги Франко, роль якої грає Ірма Вітовська, ми хочемо зробити цей фільм сімейним!

Для Шефа «Адской кухни» это первая съемка в полнометражном фильме:

– Мама завжди говорила, що я маю знятися у фільмі, – со смехом признается Алекс Якутов. – Але насправді навіть не мріяв, що це справді станеться, адже я кухар, і не розумів, яке можу мати відношення до фільмів. Тобто, ніколи не прагнув бути кінозіркою! Я прагнув стати Шефом. Але на зйомки погодився відразу, тому що це фільм про кухню, про внутрішній світ кухарів. Я спілкуюся зі сценаристами і режисерами, раджу, як краще показати і краще зробити, які нюанси й тонкощі варто обов’язково показати у фільмі, щоб люди зазирнули на справжню кухню. І головне, що граю себе!

– Це наш перший досвід роботи з кулінарним жанром, – рассказал Новому каналу Александр Березань, режиссер фильма. – Доводиться занурюватися в особливості життя кухні, ресторанного світу. Ми ж хочемо максимально правдиво передати весь «сік» і напруження внутрішнього життя ресторану, розуміючи, що серед наших глядачів будуть і професійні кухарі, бренд-шефи, ресторатори. І, звісно, хочеться в максимально гідному світлі розкрити образ Ольги Франко!

Це перший український фільм, який показує реалії кухарів

Чтобы актеры «Смаку свободи» смогли прочувствовать атмосферу реальной кухни, Шеф устроил на кухне своего ресторана своеобразную репетицию. Каждого актера он прикрепил к одному из поваров, и целый день ребята работали – готовили и выдавали блюда для гостей. Алекс признался, что пустил на кухню работающего ресторана актеров без опаски:

– Це ті люди, які гратимуть кухарів, які будуть доносити враження та емоції всій Україні! І це дуже важливо. Це перший український фільм, який показує реалії кухарів. Тому сьогодні актори в моєму ресторані – «свої», до них навіть трохи преміальне ставлення, адже вони мають відчути всю атмосферу, стати трохи по-хорошому «навіженими», адже нормальна людина не працює на кухні 16 годин шість днів на тиждень. Нормальна людина не витримає! Актори зараз мають максимально зрозуміти, хто такий кухар, запам’ятати, як потрібно різати, спілкуватися на кухні, де лежать продукти, як видавати страви. Вони бачать свої процеси, навчаються працювати з різним інвентарем. Справляються вони добре!

Новый канал стал генеральным медиапартнером «Смаку свободи», а это значит, что в 2022 году, на который запланирован выход фильма, его можно будет увидеть не только в кинотеатрах, но и эксклюзивно на Новом канале.

– У мене вже був попередній досвід роботи з Новим каналом, коли я працювала шеф-редактором одного з проектів, – рассказала Елена Моренцова-Шулык. – І коли я дізналася, що Новий запускає «Пекельну кухню», зрозуміла, що це чудова можливість для взаємодії, адже ми говоримо про одне й те саме, популяризуємо українську гастрономію та підтримуємо образ жінки, дівчини-кухаря як повноцінного учасника гастрономічного світу. І оскільки в нас жіноча історія, мені здалося, що це буде цікавий варіант колаборації з головною героїнею, яку зіграє Іра Кудашова. А коли ми познайомилися з Алексом Якутовим, зрозуміла, що це точне влучання в ціль, тому що йому дуже цікава тема відродження автентичної української кухні. І оскільки в нашому сценарії ще до знайомство з Алексом була роль Шефа, на якого рівняється наша героїня, я зрозуміла, що це чудове камео для Якутова.

Главную роль – девушки-повара Вари – сыграет Ира Кудашова. Адский Шеф отметил, что после знакомства с актрисой понял, насколько ей подходит ее киношный образ. А сама Ира призналась, что сперва даже побаивалась Алекса – слишком строгим он ей показался на первый взгляд:

– Коли я побачила Шефа вперше, навіть трохи злякалася, подумала, що він такий суворий, такий злий, – с улыбкой вспоминает Ира Кудашова. – Як я буду з ним знаходити спільну мову на кухні? А вже потім він мені пояснив, що шеф завжди має бути авторитетом, адже він головний на кухні. Коли пізніше ми спілкувалися з Алексом, зрозуміла, що він насправді добрий і чуйний, з ним дуже легко. Та ніколи не порушує субординацію. Він не може спілкуватися зі своїми підлеглими у форматі: «Привіт. Як справи?» Якщо це кухня, якщо це робота, потрібно бути чітким.

Во время репетиции в ресторане Шефа «Адской кухни» Ира сделала много неожиданных открытий:

– Сьогодні я вперше побачила, як кухня працює зсередини, і насамперед дивилася на роботу сушефа. Якщо раніше думала, що сушеф працює так само, як і інші кухарі, то виявилося, що це не зовсім так! Він готує страви до подачі і, по суті, контролює весь процес: чи все гаразд, чи все вчасно видається. Мені дуже цікавий цей світ, тому я обов’язково буду дивитися «Пекельну кухню» на Новому каналі. Ще в дитинстві мріяла взяти участь у якомусь кулінарному шоу, завжди дуже любила готувати, і дуже чекаю старту проекту в ефірі!

Не пропустите премьеру «Адской кухни» 6 сентября на Новом канале! Самое время познакомиться с Адским Шефом поближе и погрузиться в мир украинской кулинарии с головой, чтобы к выходу на экраны «Смаку свободи» в 2022 году еще больше проникнуться тематикой.

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