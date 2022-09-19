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«Пара на миллион»: с кем простились участники в третьем выпуске

Кто покинул проект Пара на Миллион в 3 выпуске

Борьбу за главный приз реалити Нового канала продолжили девять пар

Уже в третьем выпуске «Пары на миллион» некоторые участники начали активно работать над развитием романтических отношений. Наибольших успехов достигли Анна Зубрицкая и Кирилл Пузенко — они сходили на свидание, где произошел первый страстный поцелуй на реалити.

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Впрочем, такую близость не смогли простить соперники, которые, очевидно, почувствовали в паре потенциально сильных конкурентов. Это проявилось во время тайного голосования, по результатам которого решалось, кто же покинет проект в третьем выпуске.

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Кто покинул проект Пара на Миллион в 3 выпуске

Кто-то из участников обвинял Анну и Кирилла в неискренности, кто-то аргументировал свой выбор тем, что им лучше продолжить строить отношения вне проекта. Чем бы пары ни руководствовались на самом деле, большинство голосов они отдали именно против пары Зубрицкая-Пузенко, которая и ушла с реалити Нового канала в третьем выпуске.

Кто покинул проект Пара на Миллион в 3 выпуске

— Участники проголосовали против единственной сформированной пары, у которой начинаются отношения. Против пары, которая вытягивает все испытания, потому что мы ни одного не провалили… Жаль. По факту, меня выгнали потому, что я была самой сильной конкуренткой, — считает Анна. — Обидно уходить, когда были люди, более достойные этого.

Но Анна и Кирилл не единственные, с кем пришлось попрощаться участникам «Пары на миллион». Наталья Конюшок решила уйти из проекта, поэтому ее партнер Илья Дегтяренко не смог продолжить участие один.

Кто покинул проект Пара на Миллион в 3 выпуске

– Все испытания у нас парные, мы не могли оставить Илью на проекте одного. Это было просто невозможно, – объяснил ведущий Роман Мищеряков.

Отметим, что на этой неделе иммунитет завоевали Екатерина Лысенко и Глеб Репич, поэтому против них голосовать было нельзя. А самая большая сумма по результатам трех недель – на счету Анастасии Талпы и Марка Куцевалова. Они смогли заработать 50 тысяч гривен.

Как продолжится борьба за главный приз, смотрите в новых выпусках реалити «Пара на миллион» с ведущими Лесей Никитюк и Романом Мищеряковым по понедельникам в 20:00 на Новом канале!

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