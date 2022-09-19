Злата Огнєвіч розкрила секрет міцних і гармонійних стосунків

Співачка стала запрошеною гостею реаліті «Пара на мільйон» на Новому каналі та поділилася своїми думками щодо романтичних взаємин

У проекті «Пара на мільйон» (Новий канал) зустрілися протилежні світи — розкуті та впевнені у собі дівчата, які цікавляться модою та виставляють своє життя напоказ у соцмережах, та сором’язливі хлопці, які весь вільний час проводять за книгами та комп’ютером. Чи є в них шанс побудувати гармонійні стосунки, припустила співачка Злата Огнєвіч. Вона стала запрошеною зіркою у третьому випуску проекту.

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— Я вірю у справжнє кохання. Вірю, що є магія, яка виникає між людьми, щось на зразок електричного струму. У парі мають бути оці точки дотику, бо коли їхні світи зовсім різні, їм буде складно будувати стосунки. Якщо ж є щирі почуття та бажання об’єднатися, то, в принципі, все можливо, — вважає Злата.

На думку співачки, головне у стосунках — готовність відкритися перед партнером і довіритися йому.

— Вважаю, що головний секрет міцних стосунків — бажання йти на діалог і бути готовими до компромісу. Потрібно не боятися сідати й говорити про речі, які бентежать, можливо, не подобаються. Особливо, якщо пара живе разом. Тоді, звісно, виникатимуть і певні побутові моменти, які треба обговорювати, — зазначила гостя реаліті Нового каналу. — Також відносини для обох мають бути цінними. Якщо партнери цінують, поважають і кохають одне одного й не бояться разом пробувати щось нове, стосунки складуться міцні та гармонійні.

Чи вдасться учасникам «Пари на мільйон» побудувати міцні стосунки, та як вони впораються з роллю підтанцьовки Злати Огнєвіч, дізнаєтеся у свіжому випуску реаліті на Новому каналі!