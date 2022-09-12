«Пара на миллион»: кто покинул реалити во втором выпуске

Участники проекта Нового канала определились с парой, которая, по их мнению, не достойна продолжать борьбу за миллион гривен

Уже во втором выпуске на реалити «Пара на миллион» начали разгораться страсти — некоторые участники поняли, что сделали неправильный выбор партнера на первой вечеринке. Теперь Владислав Москалюк хочет продолжать борьбу с Анной Настощей, а Илья Дегтяренко – с Валей Мрачковской. Они почувствовали симпатию друг к другу и пожелали поменяться парами.

По правилам проекта Нового канала, в конце каждой недели они отправляются в тайную комнату и голосуют против тех, кто, по их мнению, должен покинуть «Пару на миллион». Поскольку идея с обменом парами не понравилась большинству участников, они решили «помочь» Владиславу и Вале другим путем – выгнать их из проекта. Чтобы те могли строить отношения с тем, с кем им хочется, вне реалити.

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Впрочем, все случилось иначе. С небольшим отрывом их обогнала пара Роман Пхан и Диана-Екатерина Романкевич – именно они ушли из «Пары на миллион» во втором выпуске.

— Лично мне Роман очень импонировал. Он сразу зашел в проект с наездом на ведущих, а я очень люблю наезды, – посмеялась ведущая реалити Леся Никитюк. — Мне было жаль, что именно он покинул «Пару на миллион».

А сам участник уходил из реалити с позитивом:

— Я покинул проект с полным сердцем положительных воспоминаний о людях, с которыми здесь подружился, и желаю победы Кириллу Пузенко и Ане Зубрицкой, — сказал на прощание Роман.

Кстати, именно Аня и Кирилл на этой неделе заработали иммунитет, поэтому против них нельзя было голосовать. Смогут ли они продолжить борьбу в таком же темпе – увидим в следующих эпизодах.

Не пропустите новые выпуски реалити «Пара на миллион» с ведущими Лесей Никитюк и Романом Мищеряковым по понедельникам в 20:00 на Новом канале!