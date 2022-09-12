«Дуже важко — морально та фізично»: учасниця «Пари на мільйон» розповіла, як втікала від війни з чотирма дітьми

Катерина Лисенко з реаліті Нового каналу розповіла, як її діти реагують на повномасштабне вторгнення в Україну

Як і мільйони інших українок, учасниця реаліті «Пара на мільйон» та «Супермодель по-українськи» (Новий канал) Катерина Лисенко після початку повномасштабної війни вирішила рятувати себе та чотирьох своїх дітей, виїхавши за кордон. Перші вибухи застали її удома, в Києві, а вже 4 березня вона вирушила в дорогу.

— З першого дня я весь час не спала, перебувала у стресі. Дуже боялася за життя дітей. Моя рідна сестричка живе на Кіпрі, тому поїхала до неї, — розповіла Катерина. — Також три тижні жила у Польщі, мені там сподобалося — до наших людей ставляться гостинно.

«Хотіли назвати Олексієм»: Леся Нікітюк розповіла про невідомий факт з біографії

Життя на Кіпрі — недешеве, тому дівчині доводиться дуже багато працювати, щоб платити за оренду житла та забезпечувати інші потреби.

— Мені важко як морально, так і фізично. Я дуже виснажена і часто депресую, — зізналася учасниця реаліті Нового каналу. — Діти також пережили великий стрес, реагують на війну негативно. Син став русофобом. Дуже хочуть додому, як і я.

Залишатися в Європі назавжди Катерина не хоче — вона планує повернутися на Батьківщину, адже поживши за кордоном, зрозуміла, що в Україні їй значно краще.

Не пропустіть новий випуск реаліті «Пара на мільйон» з ведучими Лесею Нікітюк і Романом Міщеряковим сьогодні о 20:00 на Новому каналі!