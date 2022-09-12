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«Очень тяжело морально и физически»: участница «Пары на миллион» – о том, как убегала от войны с четырьмя детьми

«Очень тяжело морально и физически»: участница «Пары на миллион» – о том, как убегала от войны с четырьмя детьми

Екатерина Лысенко из реалити Нового канала рассказала, как ее дети реагируют на полномасштабное вторжение в Украину

«Очень тяжело морально и физически»: участница «Пары на миллион» – о том, как убегала от войны с четырьмя детьми

Как и миллионы других украинок, участница реалити «Пара на миллион» и «Супермодель по-украински» (Новый канал) Екатерина Лысенко после начала полномасштабной войны решила спасать себя и четырех своих детей, выехав за границу. Первые взрывы застали ее дома, в Киеве, а уже 4 марта она отправилась в путь.

– С первого дня я все время не спала, находилась в стрессе. Очень боялась за жизнь детей. Моя родная сестричка живет на Кипре, поэтому поехала к ней, – рассказала Екатерина. — Также три недели жила в Польше, мне понравилось — к нашим людям относятся гостеприимно.

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«Очень тяжело морально и физически»: участница «Пары на миллион» – о том, как убегала от войны с четырьмя детьми

Жизнь на Кипре недешевая, поэтому девушке приходится очень много работать, чтобы платить за аренду жилья и обеспечивать другие нужды.

— Мне тяжело как морально, так и физически. Я очень вымотана и часто депрессирую, – призналась участница реалити Нового канала. — Дети тоже пережили большой стресс, реагируют на войну негативно. Сын стал русофобом. Очень хотят домой, как и я.

«Очень тяжело морально и физически»: участница «Пары на миллион» – о том, как убегала от войны с четырьмя детьми

Остаться в Европе навсегда Екатерина не хочет — она планирует вернуться на Родину, ведь пожив за границей, поняла, что в Украине ей гораздо лучше.

Не пропустите новый выпуск реалити «Пара на миллион» с ведущими Лесей Никитюк и Романом Мищеряковым сегодня в 20:00 на Новом канале!

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