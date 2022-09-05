«Хотіли назвати Олексієм»: Леся Нікітюк розповіла про невідомий факт з біографії

Ведуча «Пари на мільйон» та «Le Маршрутки» на Новому каналі зізналася чому мама плакала після її народження

Нині важко уявити Лесю Нікітюк з якимось іншим ім’ям. Адже воно їй пасує ідеально. Та коли мама ведучої Нового каналу була вагітна, підбирала різні імена. Як виявилося, Лесю Іванівну думали назвати… Олексієм.

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– Мама чекала на хлопчика, але народилась дівчинка, – зізналась зірка. – Тож вона плакала в пологовому. Прийшла медсестра і питає: «Чому ви так плачете?» Мама сказала, що хотіла ще одного сина, а народилася дівчинка, і тепер вона не знає, як її назвати. Медсестра спитала, як звати старшого сина. Мама сказала, що Сергій. «О, так назвіть малу Свєта! На букву С, як Сергій», – порадила жінка.

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Зрештою дівчинку назвали Лесею. І нині її ім’я – відомий бренд. Адже зірка входить у топ найпопулярніших телеведучих України. Вона з першого погляду підкорює своєю простотою, гумором та прямолінійністю. У цьому ви самі можете впевнитись, увімкнувши прем’єру реаліті «Пара на мільйон» сьогодні, в понеділок, о 20:00 на Новому каналі.