Собрал около 3 млн грн: Марк Куцевалов из «Пары на миллион» прошел 850 км по Украине

Юморист и участник реалити Нового канала оригинальным способом собирал средства на приобретение трех автомобилей скорой помощи

Благотворительный поход юмориста, который принял участие в реалити Нового канала «Пара на миллион», Марка Куцевалова длился 18 дней. За это время он прошел 850 километров от родного Черноморска в Одесской области до Говерлы, познакомился с огромным количеством интересных людей и собрал более 2,9 млн гривен из запланированных 2,85 млн!

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За приключениями Марка можно было наблюдать в Instagram и на его Telegram-канале, поэтому он и назвал свое приключение реалити-походом.

– Ощущения на финише очень приятные. А еще очень хочется в горячую воду – отогреться. После этой поездки в сердце точно останутся люди, которые были рядом на разных отрезках пути, помогали добраться до финальной точки. Они, как клей, соединяли мое путешествие, — рассказал Марк в эфире национального телемарафона.

Это не единственная инициатива, благодаря которой Куцевалов собирает деньги на помощь Украине. Он также участвует в благотворительных импровизациях.

Не пропустите премьеру реалити «Пара на миллион» с ведущими Лесей Никитюк и Романом Мищеряковым в понедельник, 5 сентября, в 20:00 на Новом канале!