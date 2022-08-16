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Марк Куцевалов ночував на баштані та в церкві: скільки грошей зібрав учасник «Пари на мільйон» у реаліті-поході

Марк Куцевалов ночував на баштані та в церкві: скільки грошей зібрав учасник «Пари на мільйон» у реаліті-поході

Відомий гуморист та учасник реаліті Нового каналу йде від Чорного моря до Говерли та збирає донати

У суботу, 6 серпня, Марк Куцевалов вирушив у благодійний реаліті-похід. Він стартував у Чорноморську і вже дійшов до Вінницької області. За плечима — 10 днів дороги та зібрані 1,9 млн гривень із запланованих 2,85 млн. Попереду — 8 днів шляху, щоб зібрати ще майже мільйон гривень на «швидкі» для фронту.

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Марк Куцевалов ночував на баштані та в церкві: скільки грошей зібрав учасник «Пари на мільйон» у реаліті-поході

— Я був дуже вражений, наскільки швидко зібрався перший мільйон. Це сталося буквально за три дні. Зовсім не очікував такого! Найважче зараз — дійти до двох мільйонів, а там вже буде легше, ті 850 тисяч якось дозбираємо, — зазначив Марк в ефірі «Першого Подільського».

Марк Куцевалов ночував на баштані та в церкві: скільки грошей зібрав учасник «Пари на мільйон» у реаліті-поході

Щодня Куцевалов знаходить пригоди — він уже ночував на пожежній станції, в церкві, посеред поля на баштані. Люди впізнають гумориста й допомагають йому.

— Це не було придумано навмисно. Це якось народилося, кристалізувалося, щось зверху «впало» в голову. І я просто люблю ходити, мені неважко це робити. Не змушую себе. Так якось все склалося у пазл і вийшов такий похід, — додав учасник реаліті Нового каналу «Пара на мільйон».

Стежити за пригодами Марка Куцевалова в реаліті-поході, а також донатити можна за посиланням.

Прем’єра реаліті «Пара на мільйон» з Марком Куцеваловим — 5 вересня на Новому каналі!

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