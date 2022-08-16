Марк Куцевалов ночевал на бахче и в церкви: сколько денег собрал участник «Пары на мил-лион» в реалити-походе

Известный юморист и участник реалити Нового канала идет от Черного моря до Говерлы и собирает донаты

В субботу, 6 августа, Марк Куцевалов отправился в благотворительный реалити-поход. Он стартовал в Черноморске и уже дошел до Винницкой области. За плечами – 10 дней пути и собранные 1,9 млн гривен из запланированных 2,85 млн. Впереди – 8 дней дороги, чтобы собрать еще почти миллион гривен на «скорые» для фронта.

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— Я был поражен, насколько быстро собрался первый миллион. Это произошло буквально за три дня. Совершенно не ожидал такого! Труднее всего сейчас — дойти до двух миллионов, а там уже будет легче, оставшиеся 850 тысяч как-нибудь дособерем, — отметил Марк в эфире «Першого Подільського».

Каждый день Куцевалов находит приключения — он уже ночевал на пожарной станции, в церкви, посреди поля на бахче. Люди узнают юмориста и помогают ему.

– Это не было придумано намеренно. Это как-то родилось, кристаллизовалось, что-то сверху «упало» в голову. И я просто люблю ходить, мне нетрудно это делать. Не заставляю себя. Так как-то все сложилось в пазл и начался такой поход, – добавил участник реалити Нового канала «Пара на миллион».

Следить за приключениями Марка Куцевалова в реалити-походе, а также донатить можно по ссылке.

Премьера реалити «Пара на миллион» с Марком Куцеваловым – 5 сентября на Новом канале!