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Учасник «Пари на мільйон» Марк Куцевалов вирушив у благодійний реаліті-похід

Учасник «Пари на мільйон» Марк Куцевалов вирушив у благодійний реаліті-похід

Український комедіант і учасник реаліті Нового каналу пройде 850 кілометрів пішки, аби зібрати кошти на три «швидких»

Шостого серпня чемпіон гумористичного шоу та учасник «Пари на мільйон» (Новий канал) Марк Куцевалов вирушив у благодійний реаліті-похід через всю Україну — від Чорного моря до Говерли — заради збору коштів на три машини швидкої допомоги. Завершити його він планує 24 серпня, в День Незалежності України.

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Учасник «Пари на мільйон» Марк Куцевалов вирушив у благодійний реаліті-похід

За 18 днів Марк пройде 850 кілометрів — майже по 50 кілометрів на день. Таким чином він планує зібрати 2,85 млн гривень.

— «Швидкий похід» — це реаліті-пригода, за котрою я закликаю вас спостерігати та донатити! Разом ми дійдемо! До перемоги! — закликав учасник реаліті Нового каналу.

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Учасник «Пари на мільйон» Марк Куцевалов вирушив у благодійний реаліті-похід

Це не перший благодійний захід, в якому бере участь комедіант. Він виступає на імпровізаціях та інших гумористичних шоу.

Стежити за пригодами Марка Куцевалова можна за посиланням.

Прем’єра реаліті «Пара на мільйон» з ведучими Лесею Нікітюк і Романом Міщеряковим — восени на Новому каналі!

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