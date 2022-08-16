Автограф Леси Никитюк продают на благотворительном аукционе

Фотокартина ведущей Нового канала стала лотом на аукционе от тревел-шоу «Орел и Решка»
Чтобы помочь ВСУ приблизить победу над российскими войсками, создатели тревел-шоу «Орел и Решка» продолжили серию благотворительных аукционов. На этот раз они продают фотокартину ведущей Нового канала Леси Никитюк, которая раньше вела этот проект о путешествиях.
— Наш лот — большая фотокартина Леси Никитюк из выпуска о Лаосе, снятая на реке Меконт. С автографом на оборотной стороне! – рассказали организаторы. — В этот раз деньги собираем для «Аеророзвідки» — организации, способствующей отражению российской агрессии в воздухе.
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Условия аукциона таковы:
А уже 5 сентября на Новом канале вы сможете увидеть премьеру нового реалити с Лесей Никитюк – «Пара на миллион»!