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Автограф Леси Никитюк продают на благотворительном аукционе

Автограф Леси Никитюк продают на благотворительном аукционе

Фотокартина ведущей Нового канала стала лотом на аукционе от тревел-шоу «Орел и Решка»

Чтобы помочь ВСУ приблизить победу над российскими войсками, создатели тревел-шоу «Орел и Решка» продолжили серию благотворительных аукционов. На этот раз они продают фотокартину ведущей Нового канала Леси Никитюк, которая раньше вела этот проект о путешествиях.

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Автограф Леси Никитюк продают на благотворительном аукционе

— Наш лот — большая фотокартина Леси Никитюк из выпуска о Лаосе, снятая на реке Меконт. С автографом на оборотной стороне! – рассказали организаторы. — В этот раз деньги собираем для «Аеророзвідки» — организации, способствующей отражению российской агрессии в воздухе.

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Автограф Леси Никитюк продают на благотворительном аукционе

Условия аукциона таковы:

  1. Стартовая цена – 1000 гривен. В комментариях на Instagram-странице «Орла и Решки» можно поднять ставку. Она должна быть выше предыдущей минимум на 300 гривен.
  2. Чья ставка станет самой высокой к моменту окончания аукциона, тот и получит уникальный артефакт. Победитель должен будет отправить указанную сумму «Аеророзвідці».
  3. Ставки принимаются до 20:00 пятницы, 19 августа.

А уже 5 сентября на Новом канале вы сможете увидеть премьеру нового реалити с Лесей Никитюк – «Пара на миллион»!

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