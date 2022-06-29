Особисте життя і будинок: від чого Леся Нікітюк відмовилася через війну

Для ведучої Нового каналу цей рік мав стати особливим, але на заваді її планам стала військова агресія росії

До 24 лютого кожен українець будував найрізноманітніші плани на життя, яким не судилося втілитися через повномасштабну війну, яку розв’язала росія. Не була винятком і ведуча Нового каналу Леся Нікітюк, для якої 2022 рік мав стати особливим.

Related video

— Мені довелося відмовитися від своїх планів щодо кар’єри на 2022 рік, в якій повинні були відбутися нереальні, класні зміни як для мене, так і для глядачів — мене мали побачити в ролі героїні серіалу, — розповіла вона в інтерв’ю Маші Єфросініній. — Довелося відмовитися від планів на сімейне життя. Саме цього року хотіла знайти баланс і навчитися поєднувати роботу та приватне життя, якому треба приділяти більше уваги. Раніше ж я постійно знаходилася на зйомках, у мене було по 150-200 знімальних днів на рік.

Окрім цього Нікітюк замислювалася про переїзд до нового житла, втім і ці плани відклала до кращих часів.

«Вийняв свої півмільйона й оплатив»: Сергій Притула – про створення свого Фонду

Батькам не платили зарплату: Леся Нікітюк згадала, що колись врятувало її сім’ю від голоду

— Також довелося відмовитися від купівлі власного будинку, від ремонту, який я люблю. Передивлятися ночами дизайн, підбирати люстри, планувати майбутнє, мріяти, як житиму в красивому будинку… Але все ще буде, — не втрачає надії ведуча Нового каналу.