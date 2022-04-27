Как побороть тревогу с помощью практики осознанности: 5 советов психолога

Для многих украинцев тревога сейчас — неизменный и навязчивый спутник, ведь мы живем в то время, когда всю нашу жизнь может разрушить война

Война, страх за жизни родных и близких, проблемы с работой — причин для тревоги у каждого украинца сейчас предостаточно. Как справиться с переживаниями и стрессом, рассказала участница реалити «Пара на миллион» (Новый канал), психолог Катя Гурская.

— Наша жизнь полна тревог, каждый день приносит страхи, надежды и разочарования. Беспокойство по поводу своей жизни и здоровья, жизни своих близких усиливается ощущением нестабильности и неопределенности. Если на фоне стресса вы замечаете проблемы со сном, компульсивное переедание, снижение концентрации внимания и мотивации, возможно, пора обратиться к практике осознанности, — сказала участница реалити Нового канала.

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