В тревел-шоу Орел и Решка. Земляне 2 выпуск от 12.06.2021 Michelle Andrade и Кирилл Макашов будут знакомиться с уникальными жителями Эфиопии. Ты знал, что эфиопы единственные во всей Африке исповедуют православие, на их календаре сейчас 2013 год, а большинство населения не умеет писать даже собственное имя? Скорее включай 2 выпуск Орел и Решка. Земляне, чтобы ближе познакомиться с уникальными первобытными племенами.

Большая часть населения Эфиопии живет на $2 в день, а человек, который может заплатить за билет на самолет, уже считается элитой. Однако здесь есть и долларовые миллионеры. Первый признак VIP-жилья – забор с колючей проволокой. Хочешь узнать, как живут эфиопы, которые считаются самыми богатыми и успешными? А также увидеть, как живут люди в заброшенных глубинках? Смотри онлайн Орел и Решка. Земляне выпуск 2 на сайте Нового канала.

Смотреть онлайн Орел и Решка. Чудеса света 2021 в Испании (горный хребет Монсеррат)