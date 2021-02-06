Video: Завтрак с жирафами в Кении. Орел и Решка. Чудеса света. Сезон 3. Выпуск 20

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06 февраля

Завтрак с жирафами в Кении. Орел и Решка. Чудеса света. Сезон 3. Выпуск 20

В 20 выпуске тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света ведущие отправятся на встречу с «большой пятеркой» Кении. Так колонизаторы раньше называли животных, на которых они охотились. К «пятерке» относятся лев, буйвол, носорог, слон и леопард. Сейчас охота в Кении запрещена, поэтому туристы приезжают со всех уголков мира, чтобы полюбоваться редкими животными и сфотографировать их.В этом выпуске ты увидишь, как в Кении мегаполис соседствует с трущобами, где люди живут в нищете и грязи. Василиса устроит тебе экскурсию в Национальный парк Найроби, а Антон покажет, как живет племя Самбура. Смотри в программе Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон 20 выпуск!

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Завтрак с жирафами в Кении. Орел и Решка. Чудеса света. Сезон 3. Выпуск 20
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