Мишель Андраде выступила на благотворительных концертах в поддержку Украины

На выступлениях в Варшаве артисты собирали деньги, чтобы поддержать украинских беженцев, вынужденных покинуть страну из-за войны, развязанной россией

27 и 28 марта творческое объединение LEMNISKATA провело два благотворительных концерта в Варшаве в поддержку украинских беженцев. На одной сцене собрались украинские артисты разных жанров — группы «Пошлая Молли» и «Нервы», рэпер T-Fest. А также певица и ведущая тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» (Новый канал) Michelle Andrade. За два дня музыканты собрали два солдаута. А это около 50 тысяч евро, которые пойдут на помощь украинским беженцам.

– Несмотря на наш опыт, мы все очень волновались. Группы были не в полном составе, потому что не всех удалось вывезти: музыканты из «Пошлой Молли» работали с «Нервами» и наоборот, а барабанщик был один на выступлениях всех артистов, — рассказала Michelle. — Мы не понимали, как публика будет реагировать на концерт. Если честно, даже своей реакции не понимали, потому что в нашей родной стране уже больше месяца идет война и гибнут люди. Для нас это было испытанием. Но все собрались с одной целью – не молчать. Нам было важно поддержать Украину. Уверена, у нас это получилось. Мы были одним организмом: и артисты, и публика. Я убедилась в этом, когда в финале исполняла культовую песню Скрябина «Старі фотографії» вместе со всеми участниками концерта.

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Выступил на благотворительном концерте и российский рэпер FACE, который извинился перед народом Украины за развязанную его страной войну, а также навсегда уехал из россии и отказался когда-либо давать там концерты.

— Атмосфера в компании артистов была чудесной. Все общались, делились переживаниями. Что касается российского рэпера FACE: я уважаю ребят, которые не боятся говорить, как есть, и четко проявлять свою позицию. Ваня прямо и недвусмысленно выражает поддержку нашей стране и выступает против империализма россии, добавила ведущая тревел-шоу Нового канала. — Для всех нас было важно сплотиться и показать любовь Украине и украинцам так, как мы умеем, – через музыку. Только любовь приведет к победе. И я горжусь, что мы смогли ее подарить таким людям.

Посмотреть видео с концерта можно здесь.