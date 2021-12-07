Michelle Andrade переночевала на столетней мельнице

Популярная певица и ведущая тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» (Новый канал) нашла необычное жилище в Черногории

Половина черногорцев живет у моря, вторая половина — в горах. В самом сердце гор, в селе Оджак, ведущая тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» на Новом канале Michelle Andrade нашла семью фермеров, которые знакомят туристов со своим бытом.

— Исторически черногорцы не имели никакого отношения к морю. Побережье к этой стране присоединили только 100 лет назад, поэтому все настоящие черногорские традиции — в горах! — отметила Michelle.

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У новообретенных знакомых девушки есть свиньи, коровы, овцы, козы, утки, куры — все, как и подобает фермерам. А вот чем уникальным владеет семья — так это водяная мельница.

— Раньше в этом горном районе было больше 50 водяных мельниц. Сейчас осталась всего одна, — рассказала ведущая тревел-шоу на Новом канале. — Она стоит прямо над горным ручьем. Напор воды вращает колесо, которое соединено с каменными жерновами. Между ними потихоньку сыплется зерно. А готовая мука падает в ящик!

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Люди приносят фермеру зерно, а тот его перемалывает. Бизнес удобный, но не очень прибыльный — смолоть один мешок стоит пять евро, но на это уходит целый день. Впрочем, хозяина столетней мельницы доход не расстраивает — он занимается этим не ради денег, а для удовольствия.

На втором этаже мельницы есть комнатка для туристов, ее сдают за 20 евро. В небольшом помещении – две кровати и окно с видом на работающие жернова. Спать в таких условиях — сомнительное удовольствие, ведь пока механизм работает, он очень шумит. Правда, ради ведущей «Орла и Решки», которая решила остаться там на ночь, фермеры согласились приостановить работу мельницы на время ее сна.

Больше о традициях черногорцев — в свежем выпуске тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне». Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел и Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» — в 11:00 на Новом канале!