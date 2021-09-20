Ведущий «Орла&Решки» Кирилл Макашов прыгнул с 10-метровой скалы

Поездка на Кипр со съемками тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» (Новый канал) не обошлась без приключений

С каждым годом Кипр посещает все больше туристов со всего мира. Им нравятся чистейшие пляжи, большой выбор ночных клубов, археологические памятки — каждый находит что-то по душе. В том числе и экстрим — за ним нужно ехать на мыс Греко, советует ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое по субботам показывает Новый канал, Кирилл Макашов.

— Веками Средиземное море омывало скалистый берег Кипра. В результате чего образовались небольшие пещерки. Раньше в них прятались пираты, чтобы обезопасить себя. А теперь местные делают все наоборот — в погоне за экстримом прыгают со скал в воду, — отметил парень.

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Решился на прыжок с 10-метровой скалы и Кирилл, хоть это далось ему непросто. Ведущего вдохновили отдыхающие, которые один за другим ныряли в лазурную воду, не обращая внимания на высоту.

— Это было очень стремно, но в итоге я прыгнул. И не пожалел, — рассказал ведущий тревел-шоу на Новом канале. — Кстати, если вам будут говорить, что прыжки со скалы — любимое развлечение киприотов, не верьте! Это развлечение для туристов. Я встретил людей из Швейцарии, Франции, Великобритании… и ни одного местного!

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» — в 11:00 на Новом канале!