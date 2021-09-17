Що може налякати Michelle Andrade на зйомках Орла&Решки

Співачку і ведучу тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни» (Новий канал) не так легко налякати, та є одна річ, яка здатна її нажахати

Чого лишень не робила співачка Michelle Andrade на зйомках тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни», яке щосуботи показує Новий канал. І з парашутом стрибала, і лева гладила, і грала в небезпечні колумбійські гри, і спускалася до водоспаду з 225-метрової висоти, і сиділа на капоті авто під час дрифту на шаленій швидкості… Здається, налякати дівчину неможливо. Але є одна річ, думка про яку просто жахає Michelle.

– Боюся глибини й ненавиджу комах. Та взагалі я досить екстремальна людина – якщо треба щось зробити, то зможу перебороти свої страхи, – зізналася співачка. – Щоправда, дуже не люблю зніматися в холоді, відразу змінюється настрій. Краще буду працювати у +40 градусів, ніж навіть у –1. Тож можу назвати це справжньою фобією – страхом того, що доведеться працювати в холод.

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Якщо холодні країни дівчину лякають, то огидна їжа, яку ведучим «Орла&Решки» частенько доводиться куштувати, – навпаки, приваблює.

– На зйомках хочеться куштувати все! Дегустувати якусь огидну їжу, наприклад, – розповіла співачка і ведуча тревел-шоу на Новому каналі. – Мене вразило, як Антон Птушкін їв живого восьминога. Коли ти його ковтаєш, він може вчепитися за горло й задушити – це ж дуже небезпечно! Та все одно хочеться якусь таку гидоту спробувати.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел&Решка». Сезон «Земляни» з Michelle Andrade і Кирилом Макашовим виходить щосуботи о 10:00, а сезон «Чудеса світу» – об 11:00 на Новому каналі!