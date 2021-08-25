Ведущая «Орла&Решки» забралась в жерло Везувия

Новая ведущая сезона «Чудеса света» Анфиса Черных не смогла сдержать слез, когда почувствовала «дыхание» вулкана

Везувий — один из самых опасных вулканов в мире. Но команда тревел-шоу «Орел&Решка», которое по субботам показывает Новый канал, не была бы собой, если бы не смотрела в глаза страху. Во время съемок сезона «Чудеса света» его новая ведущая Анфиса Черных спустилась в жерло Везувия. Стандартный маршрут ведет к обзорной площадке, но по секретным тропам, которые девушке показал гид, они попали в места, недоступные обычным туристам.

— На краю пропасти ты ощущаешь себя мелкой песчинкой. Везувий восхищает, — поделилась впечатлениями Анфиса. — В жерле, кстати, тепло, я чувствовала его даже когда просто шла по краю. Было страшно, но ощущение высоты и невесомости того стоили. Затем мы спустились в жерло буквально на пять метров и сразу же почувствовали, насколько там теплее. Еще я увидела «ноздрю» вулкана — небольшую щель, сквозь которую «дышит» Везувий. Почувствовала силу, которая убивает города и людей. И эта сила просто дышала на меня.

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За свою историю Везувий извергался более 80 раз. Во время самого известного извержения почти две тысячи лет назад, когда были уничтожены Помпеи, вулкан выбрасывал смертельные облака камней, пепла и пара на высоту до 30 километров. Если верить ученым, вулканический пепел в тот день долетал до Сирии и Египта! Последний раз вулкан просыпался почти 80 лет назад. И никто не знает, когда он сделает это снова.

— Возле жерла Везувия стоит лазерный термометр, который снимает показания со дна кратера. Он посылает данные в вулканическую обсерваторию Неаполя. Это отслеживается ежесекундно, каждый день, беспрерывно, — рассказал гид ведущей тревел-шоу на Новом канале. — Везувий — один из самых обследуемых вулканов в мире.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» — в 11:00 на Новом канале!